Goal Portré: Mit lehet várni a Ferencváros új ukrán igazolásától?

Cikkünkben bemutatjuk Haratin eddigi pályafutását, játékstílusát, valamint azt, hogy milyen szerepet tölthet be az FTC-ben.

Ahogy már korábban megírtuk, a Ferencváros második téli igazolása Ihor Haratin volt. A játékos korábbi klubja, a Zorja tájékoztatása szerint 600 ezer euróért vásárolták meg, ami bónuszokkal tovább nőhet.

A középpályás Dinamo Kijev-nevelés, szóval az egyik legjobb képzést kapta Ukrajnában. Az utánpótlás-rendszer szamárlétráját végigjárta, majd mindösszesen 19 évesen bemutatkozott a Dinamo felnőtt csapatában - ahol akkor Szerhij Rebrov volt a vezetőedző -, éppen a Zorja ellen.

2016-ban már megmutatta tehetségét a Metalistban töltött kölcsönidőszaka alatt, hiszen az ukrán nagyválogatottba is meghívót kapott, és két alkalommal pályára is lépett. Ennek ellenére nem hosszabbítottak vele szerződést klubjánál, így ugyanebben az évben ingyen csatlakozott a Zorjához. A nagy áttörésre azonban várnia kellett, hiszen az előző szezonban az Athletic Bilbao ellen szerzett gólja után lett igazán közismert játékos Ukrajnában.

HARATIN GÓLJA AZ ATHLETIC BILBAO ELLEN:

Haratin a középpálya közepén érzi magát a legotthonosabban, ami azért is lényeges a Ferencváros szempontjából, mert ebben a pozícióban nincs nagy merítési lehetősége Rebrovnak. Leandro már túl van karrierje zenitjét, Sigérnek és Gorriarannak sincs nemzetközi tapasztalata, így Haratin mellett egyedül Szpirovszki lehet hosszú távon megoldás a posztra.

Az ukrán középpályás labdabiztos, ezt is mutatja, hogy tinédzser korában az "ukrán Pirlónak" is nevezték, de amikor belecsöppent a felnőtt futballba, akkor a játékstílusa is kicsit megváltozott. A szabadrúgásai életveszélyesek 20-25 méterről, ugyanakkor fizikálisan is a topon van, nem nagyon van ellenfél, aki őt el tudja nyomni.

- Haratin meg fogja állni a helyét az NB I-ben. Ukrajnában már nem volt számára sok lehetőség a továbblépésre, a Ferencváros és Szerhij Rebrov az egyik legjobb választás a karrierje szempontjából - mondta a Goal -nak az ukrán futball egyik szakértője, Yevgen Muzyka.

Az idei szezonban egyik kulcsembere volt a Zorjának az ukrán ligában, hiszen munkabírása mellett kulcspasszaival is kiemelkedett. Az EL-selejtezők alatt is megmutatta ezt, hiszen a Braga ellen idegenben gólpasszt jegyzett, amivel nagyban hozzájárult ahhoz, hogy csapata továbbjusson a következő körbe. Az utóbbi mérkőzéseken a hírek szerint már azért nem volt a kezdőcsapat tagja a Zorjában, mert bizonytalan volt a jövője a csapatnál, nem tudták, hogy mi lesz a sorsa.

HARATIN GÓLPASSZA A BRAGA ELLEN:

A Ferencváros jól járhat vele, mert nemcsak egy piacképes játékost szerzett meg Haratin személyében, hanem olyan középpályást, aki védekezésből támadásba való átmenetben minőségbeli javulást adhat a csapatnak. Nemzetközi szinten lényeges az ilyen típusú labdarúgó, elég említeni a Real Madridból Luka Modric-ot, vagy a Barcelonából Sergio Busquets-et. Abban az évben, amikor a Ferencváros 21 ponttal nyerte meg a bajnokságot, akkor ez nagyban volt köszönhető Nagy Ádámnak, aki pazarul ellátta ezt a feladatot.

Szpirovszki remekül megoldja az NB I-ben ezt a szerepkört, de mivel a klubnak nagy céljai vannak az elkövetkezendő időszakban nemzetközi porondon, ezért muszáj volt Rebrovnak még egy ambíciózus játékost igazolnia a macedón mellé. Jól ismerik egymást Rebrovval a Dinamóból - ahogy fentebb említettem, Haratin nála mutatkozott be az első osztályban -, és semmilyen nyelvi akadálya sincs annak, hogy tökéletesen átadja az edző a fejében lévő koncepciót a játékos számára.

Azt se felejtsük el megemlíteni, hogy Haratin kedves és megnyerő személyisége, valamint játéktudása arra predesztinálhatja, hogy hamar közönségkedvenc legyen a IX. kerületben.

Végső, de nem utolsó sorban, Haratin szempontjából sem rossz választás a Fradi: követendő példa előtte Ivan Petrjak, aki remek teljesítményével újra bekerült a nemzeti válogatott keretébe, így számára is ott a lehetőség, hogy megmutassa magát az NB I-ben, majd nemzetközi porondon. Látható, hogy a zöld-fehérek játékospolitikája egyre jobban működik, mármint ami a továbblépés lehetőségét illeti. A közelmúltban a Serie A-ba, a Ligue 1-ba, a belga és a lengyel bajnokságba is adtak el labdarúgókat, ami imponáló lehet egy érkező játékos számára.

