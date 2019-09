Goal portré: Mason Greenwood, az egyetlen fényforrás a manchesteri éjszakában

A Vörös Ördögök fiatal tehetségét vettük górcső alá.

A a középmezőnyben várja a hétfő esti elleni rangadót a Premier League 7. fordulójának zárómérkőzésén. A klubot jellemző inkompetencia Sir Alex Ferguson visszavonulása óta teljesen egyértelmű, ezért nagyon nehéz pozitívumot találni mostanság a klub kapcsán.

Azonban Mason Greenwood lehet az a pozitívum, amely segíthet a manchesteri csapatnak, még ha egy játékos nem is tudja kirántani a gödörből a Vörös Ördögöket.

Greenwood Bradfordban született 2001. október 1-én, hatéves korában került a klub utánpótlás csapatába, Halifaxba. Karrierje elején középpályás volt, de kiváló kapu előtti döntéshozatalai és kivitelezései miatt egy sorral előrébb került a pályán.

A 2017/18-as szezonban 16 esztendősen játszott a 18 évesek között az U-18-as Premier League-ben, és bár két évvel fiatalabb volt az ellenfeleinél, 17 meccsen 16 gólt és 4 gólpasszt jegyzett, ami 57,9 percenkénti gólhoz vagy gólpasszhoz való hozzájárulást jelentett.

2018/19-ben 5 meccsen 5 gólt szerzett az UEFA Ifjúsági Bajnokok Ligájában, 2 meccsen 3 találatot ért el az Ifjúsági FA-Kupában, és 13 U-18-as bajnokin 15 gólt és 5 gólpasszt ért el, míg a Premier League 2-ben 6 meccsen 3 gól és 2 gólpassz a mérlege.

Több különböző csapatban és versenykiírásban játszott, összességében 26 meccsen 26 gólt és 8 asszisztot jegyzett (gól/gólpassz 67 percenként).

Tavaly bemutatkozott a felnőttek között is a Paris Saint-Germain elleni emlékezetes fordítás során, majd először lépett pályára kezdőként az utolsó fordulóban a Cardiff ellen, ahol a 2-0-s vereség alkalmával ő volt a csapata legjobbja.

Ezt bizonyítja a kapufája, övé volt a legtöbb lövés a meccsen (7), övé volt a csapatban a legjobb várható gól mutató (0,8), második legjobb volt támadásszövési, és harmadik legjobb volt a támadásfelépítési mutatóban a Unitedben (0,72 és 0,39).

Greenwood nyáron a Leeds United és az Internazionale ellen is gólt szerzett az előszezonban, 4 bajnokin pedig összesen 38 percet játszott idén csereként.

Az Európa-ligában és a Ligakupában kezdett és gólt szerzett az Asztana és a Rochdale ellen, és most már egyértelmű, hogy végleg megérkezett a felnőtt csapatba.

Természetesen a korosztályos angol válogatottakban is játszik, egy hónapja mutatkozott be az U-21-es csapatban.

Greenwoodot tartják az évezred egyik legjobb utánpótlás játékosának, aki az akadémiát is megjárta, amely hatalmas elismerés, tudván, hogy Paul Pogba, Ravel Morrison és Marcus Rashford is itt pallérozódott.

Egy edző szerint: „Ha ő nem fut be, akkor mi, edzők, mind csomagolhatunk.”

Az Asztana és a Rochdale elleni góljai előtti cselei is azt mutatták, hogy a védők mindkét lábától tartanak, az alábbi videóban számos hasonló jelenet látható tőle.

Ellentétben Rashforddal, kiválóan cselez, nagyon képzett, és szűk területen is képes kiváló megoldásokra, a kapu előtt pedig pazar a döntéshozatali képessége.

Martialnál kicsit magasabb, jobb a gyengébbik lába, és a „belső motorja” sokkal erősebb, mint a franciáé.

Képes középen és mindkét szélen is játszani, akár hamis kilences, vagy igazi kilences is tud lenni, avagy a szélről is veszélyes lehet, hiszen mindkét lábával tud lőni és mindkét lábára képes cselezni.

Fiatal kora ellenére nagyon sokoldalú, amelyet Greenwood hőtérképe is mutat a Valencia elleni Ifjúsági-BL meccsen.

Az elleni nyári gólja után a klub nem engedte, hogy a sajtónak nyilatkozzon, hasonlót Ryan Giggs-szel csináltak korábban, megóvandó őket a szükségtelen médiafelhajtástól.

Azonban Rashford és Martial sérülése, illetve a csapat gyenge támadójátéka miatt szüksége lesz a Unitednek Greenwood gólérzékenységére.

Hamarosan eljöhet az az idő, amikor Rashfordot kiszorítja a kezdőcsapatból, aki három éve, első Premier League-meccsén duplázott az Arsenal ellen.

Most pedig Mason Greenwood előtt lesz meg a lehetőség, hogy hőssé váljon az Arsenal ellen és beragyogja a manchesteri éjszakát.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!