Goal portré: Kylian Mbappé útja a siker és a csillogás felé

2018. június 30-a, Kazany Aréna. A világbajnokság egyik legizgalmasabb találkozója. A tündöklő sztár pedig Kylian Mbappé volt.

A remek formában lévő támadó mindösszesen 19 évesen olyat alkotott, ami sokáig fog élni mindenki emlékezetében.

Franciaország 4-3-ra verte a Lionel Messivel felálló Argentínát a legjobb 16 között. Mbappé hihetetlen gyorsasága és dinamizmusa három gólban is megmutatkozott – ebből kettőt ő maga szerzett –, valamint azt is megmutatta, hogy miről szól az ő játéka.

Ugyanakkor a világbajnokság csak egy kis részletét mutatta meg annak, hogy Mbappé mekkora tehetség már ilyen fiatalon is.

- Megvolt már a tervem a karrierem felépítésére, mióta az eszemet tudom. Megvan, hogy mit akarok csinálni, hova akarok menni, és nem hagyom, hogy ebben bárki megakadályozzon – mondta az RMC-nek Mbappé.

Gyermekként szerény körülmények között élt szüleivel, különösen akkor, amikor a sportra kellett költenie a családnak. Az édesanyja, Fayza, kézilabdázó volt, míg Wilfried, az édesapja futballedző volt egyben az ő játékosügynöke.

Bondy-ban felnőni nem volt a legegyszerűbb dolog, de a tehetséges Mbappé csak a céljaira koncentrált.

- Az édesanyám mindig azt mondta, hogy mielőtt jó játékos akarok lenni, előtte jó ember kell legyek. Megtanultam, hogy a legnagyobb sztárok és játékosok a legszerényebbek, ők azok, akik a legjobban tisztelik az embereket – mondta a Time magazinnak Mbappé 2018-ban.

Hat évesen, amikor a helyi AS Bondy-hoz igazolt, még Cristiano Ronaldo volt a példaképe… És ez nem kis rajongás volt, hiszen a családi házuk tele volt poszterekkel az Aranylabdás sztárról.

A legtöbb fiatal arról álmodik, hogy egyszer az életben legalább találkozhasson kedvencével, de Mbappé olyan tehetséges labdarúgó lett, hogy már CR7-el hasonlítják össze.

- Kupamérkőzést játszottunk a szomszéd csapattal – mondta az AS Bondy edzője, Tonio Riccardi a Goal-nak.

- Remek hangulatú derbi volt, jó atmoszférában. A félidőben 1-0-ás hátrányban voltunk, és nagyon idegesek voltak a játékosok az öltözőben. Kylian azonban csak azt mondta, hogy “ne aggódjatok, megszerzem a labdát és berúgom”. Visszamentünk a pályára, megkapta a labdát, mindenkit kicselezett és gólt szerzett.

Nem csoda, hogy már tizes évei elején az egyik legfelkapottabb játékos volt az európai topklubok megfigyelési listáján. Többek között a Real Madrid, a Bayern München és a Chelsea is le akarta őt igazolni, de végül a Monacóhoz szerződött.

- Amikor először találkoztam vele a Toulouse – Monaco U19-es mérkőzésen, akkor ő csak 16 éves volt – mondta a West Ham United védője, Issa Diop a Goal-nak.

- Az első érzésem az volt, hogy “ki ez a fenomén”? Az első öt U19-es mérkőzésén 5 alkalommal duplázott! Ezután néhány héten belül felkerült a Monaco második, majd első csapatához. Tudtam, hogy egy remek játékos lesz.

Amikor bemutatkozott 2015. december 2-án a Monacóban a Caen ellen, csak 16 éves és 347 napos volt, amivel megdöntötte Thierry Henry klubrekordját.

- Kyliannak még mindig van egy szobája az edzőpályánál, még akkor is, ha tudna venni akár egy úszómedencés villát. De látta, hogy néhány játékos rossz irányba indult el, és meggyőztem őt arról, hogy maradjon ott az edzőközpontban, hogy ezzel is megvédjem őt – mondta az apja, Wilfried a Le Parisiennek.

Az első 14 mérkőzése után a 2015/2016-os szezonban, Mbappét behívták az U19-es válogatottba. Csapattársa, Diop szerint nem volt senkivel problémája.

- Mindenkivel együtt nevet, viccet csinál mindenből, jó hangulatot teremt az öltözőben. Azonban nagyon komollyá válik, amikor a labda a pályán van, ott nem ismer kegyelmet. A pályán kívül szeret bolondozni, de nem az a típusú ember, aki minden éjjel bulizik.

Az U19-es válogatottal megnyerte az Európa-bajnokságot, ami az első sikere volt a nemzeti csapattal. Kylian 5 gólt szerzett a tornán, amiben benne volt a Németország elleni duplája is az elődöntőben.

- Nem mondta, hogy világbajnok akar lenni, csak azt, hogy mindent meg akar nyerni. Ő egy remek versenyző típus, aki mindig győzni akar – mondta Diop.

2017 végére a Monacót is túlnőtte. Az összes topklub őt akarta megszerezni 2017 nyarán, ami végül a Paris Saint-Germainnek jött össze. Az átigazolási összeg 145 millió euró volt, ami 180 millió euróra nőhet a bónuszokkal. Kishíján ő lett a világ legdrágább labdarúgója, azonban Neymar 222 millió eurós átigazolása megelőzte őt ebben a rangsorban.

A bajnoki elsőség után, amit a Monacóval szerzett, megkapta a 10-es mezszámot a francia válogatottban, ami 20 évvel előtte szerencsét hozott Brazília ellen Zinedine Zidane-nak, és mint kiderült, neki is Oroszországban.

Nem érdemtelenül hordta a mezszámot. Perunak gólt lőtt, pazar teljesítményt nyújtott Argentína ellen, majd a döntőben a horvátokat is elszomorította Moszkvában.

A döntőben szétfutotta Horvátország védelmét, a negyedik francia gólt pedig ő szerezte egy fineszes megoldással.

Ezzel ő volt az első tinédzser Pelé 1958-as teljesítménye óta, aki gólt tudott szerezni egy világbajnoki döntőben. A brazil legenda egyből gratulált is neki ehhez.

Only the second teenager to have scored a goal in a #WorldCupFinal! Welcome to the club, @KMbappe - it's great to have some company! // O segundo adolescente a marcar um gol em uma final de #CopaDoMundo! Bem-vindo ao clube, Kylian - é ótimo ter a sua companhia! https://t.co/g8b2gLTy7B