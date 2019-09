Goal infó: Nincs kapcsolat Beckham csapata és Lionel Messi között

Nem igazak a Barcelona sztárjával kapcsolatos pletykák.

A Goal információi szerint a hírekkel ellentétben a David Beckham tulajdonában álló Miami nem folytatott megbeszéléseket Lionel Messi jövőbeli lehetséges átigazolása kapcsán.

Az angol sajtóban szombaton terjedt el a hír, mely szerint az -ben a következő szezontól elinduló csapat sportigazgatója, Paul McDonough a sztárjának édesapjával, Jorge Messivel tárgyalt.

Még olyan lehetőség is felmerült, amely szerint Messin osztozna az Inter Miami és a Barcelona, ahogy annak idején Beckham is többször megfordult kölcsönben az AC Milannál, miközben az LA Galaxy játékosa volt.

Ezek a híresztelések azt követően láttak napvilágot, hogy kiderült, Messi szerződésében van egy záradék, mely szerint a szezon végén szabadon távozhat a Barcelonától.

A Goal azonban megerősíthető, hogy McDonough és Jorge Messi között nem történt kapcsolatfelvétel, viszont Luis Suárez megszerzése kapcsán már elkezdett puhadolózni a floridai klub.

A cikk lejjebb folytatódik

Az is igaz, hogy Messi is ott van Beckham csapatának kiszemeltjei között, és bár az sem kizárható, hogy a Barcelona vilgásztárja egyszer az MLS-be igazol, a 32 éves játékos a pályafutását gyerekkori csapatánál, a Newell's Old Boysnál szeretné befejezni.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!