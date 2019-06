Goal infó: Hamarosan új szerződést írhat alá a Juventus szélsője

Sarri ragaszkodik a kolumbiai játékoshoz.

A megkezdte a tárgyalásokat Juan Cuadradóval a szerződése meghosszabbításával kapcsolatban, tudta meg a Goal.

A kolumbiai szélső jelenlegi kontraktusa jövő nyáron jár le, de ezt hamarosan egy évvel meghosszabbíthatja.

A több poszton is bevethető játékoshoz annak ellenére is ragaszkodik a Juventus, hogy az elmúlt időszakban térdsérüléssel bajlódott, és tavasszal nem tudott rendszeresen pályára lépni, végül pedig 18 meccsel a lábában fejezte be a 2018/19-es szezont.

Cuadrado szerződésének meghosszabbítása Maurizo Sarri egyik első döntése volt a Juventus vezetőedzőjeként, ugyanis úgy gondolja, a nagy munkabírású játékost támadó és védekező szerepkörben is tudná használni.

A cikk lejjebb folytatódik

A 31 éves játékos iránt az AC , a Valencia, az és a Sevilla is érdeklődött, de kolumbiai játékos maradni fog a Juventusnál, ahol eddig 137 mérkőzésen 14 gólt szerzett.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!