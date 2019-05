Goal infó: Bruno Fernandes leigazolásáról tárgyal a Manchester City

A városi rivális orra elől szerezhetik meg a portugál játékost a manchesteri kékek.

A Goal információi szerint a előrhaladott tárgyalásokat folytat a Sporting Lisszabon csapatával Bruno Fernandes leigazolásával kapcsolatban.

A 24 éves portugál válogatott középpályás elképesztő szezont fut, 31 gólt lőtt és 17 gólpasszt osztott ki a bajnokságban.

Ugyan a is érdeklődik a játékos iránt, de a szuperügynök Jorge Mendes remek kapcsolatot ápol a City vezetőségével, így ők vannak pole-pozícióban. Mendes ugyan nem a középpályás ügynöke, de az átigazolás intézésében szerepet vállalt, és már megbeszéléseket is folytatott a kék manchesteri csapattal, akiknak az ajánlatát Fernandes is vonzónak tartja.

A Sporting 70 millió eurót kért a legnagyobb értékéért, de a City-nél abban reménykednek, hogy 50 millió euró és két játékos felajánlása elég lesz a portugálok meggyőzéséhez.

A Manchester City nagyon aktív a portugál piacon: korábban már beszámoltunk arról, hogy Guardiola csapata a Benfica csodagyerekének, Joao Felixnek a leigazolásán is dolgozik.

