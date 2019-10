Goal extra - Van-e még visszaút a Manchester City számára a PL élére?

Elemzésünkben az angol ponvadászat két esélyesét vettük górcső alá.

A válogatott szünet előtti utolsó fordulóban 8 pontra nőtt a előnye a kétszeres címvédő Manchester Cityvel szemben. A Liverpool vasárnap a ellen épp a City 18 meccses győzelmi sorozatát állíthatja be, miközben a City sebezhetőbbnek tűnik, mint a 2016-17-es szezon óta bármikor.

Ami a ellen szól jelenleg

A 8 pontos hátrány a Liverpool győztes mentalitása és a City védelmének gyengélkedése miatt alakult ki. A Tottenham ellen (2-2) hihetetlen balszerencséje volt a City-nek, hiszen 30-3-as kapura lövési aránnyal sem sikerült nyerniük, mert Ederson helyezkedési hibát vétett Lamela lövésénél, valamint nem tudtak levédekezni egy szögletet, ami a City egyik gyenge pontja már évek óta.

Aymeric Laporte sérülése azonban komoly fordulatot hozott a bajnoki versenyfutásban: 5-6 hónapra dőlt ki szeptemberben, ő pedig a világ egyik legjobb középső védője. Nélküle John Stones, Nicolás Otamendi és Fernandinho játszik a védelem tengelyében, a problémák pedig szemmel láthatóak.

Amikor egy csapat ilyen agresszívan támad le, logikus, hogy hátul területek maradnak, amelyeket az ellenfél kihasználhat, és nagy helyzeteket alakíthat ki, ha túléli a City letámadásait.

2017/18 2018/19 2019/20 Várható kapott gól/90 perc 0,645 0,677 1,2075 Várható kapott gól/lövés (akcióból) 0,11 0,1 0,21

A gondot az jelenti, hogy komoly helyzeteket engednek az ellenfeleknek, amikor azok képesek áttörni a letámadáson. Pep Guardiola hiába emelte ki, hogy a Norwich-nak csak 3 kaput találó lövése volt, amikor az egyik szöglet után születik (amit nem tudnak levédekezni), a másik kettő pedig üres kapus ziccer volt, akkor nem nagyon panaszkodhat a balszerencséjére (Adama Traoré mindkét gólja egy az egy elleni szituáció volt Edersonnal szemben).

Érdekes adat, hogy a City engedi a legnagyobb helyzeteket az ellenfeleknek az egész bajnokságban.

Látszik az is, hogy a Stones-Otamendi páros mennyivel rosszabban teljesít a korábbiaknál.

(A táblázat adatai: meccsek, kapott gólok, kapott gól/meccs, kapott gól nélküli meccs%, 3+kapott gólos meccsek %-a, győzelmi %)

Laporte sérülése azért is probléma, mert a balhátvéd poszt kevésbé veszi ki a részét a támadásokból. Laporte sebessége, ereje, valamint bal lábas mivolta is segíti a mindenkori balhátvédet előretöréseiben.

Zinchenko is szenved azóta, az Everton ellen különösen gyenge volt, talán ezért is próbálkozott Joao Cancelo bevétésével Guardiola a Wolves ellen, ami csak egy félidőig tartott, mert Kyle Walkert kényszerűségből le kellett cserélni a szünetben, és Zinchenko átvette szokásos helyét.

Benjamin Mendy sérülései és pályán kívüli magatartása hatalmas érvágásnak bizonyul a City számára, amióta megvették őt az AS Monacótól.

Problémát jelent Kevin De Bruyne sérülékenysége is. De Bruyne a világ 10 legjobb játékosa közé tartozik, amikor egészséges, azonban tavaly csak az összes játékperc 28,6%-át töltötte a pályán a belga!

Idén varázslatosan kezdte a bajnokságot, de a Wolves elleni meccs előtt lágyéksérülést szenvedett, hiányát pedig nem tudták elviselni (0-2).

Annyira sok mindent csinál, hogy amikor ő nincs, a csapatjáték több szegmense is sokat sérül. Kétszer annyi gólpasszt adott, mint bárki más a ligában, és 0,96 várható gólpasszt ad 90 percenként, ami egészen betegesen jó mutató.

Tavaly elbírták a hiányát, mert Ederson, Laporte, Fernandinho, Bernardo Silva, Sterling és Agüero egészségesek voltak zömében. Idén Laporte sérülése miatt túl nagy teher hárul a támadókra, De Bruyne vezetésével még talán el is tudnák ezt viselni, ha nem egy ilyen „mentális szörnnyel” kellene versenyezniük, mint a Liverpool.

További probléma Fernandinho öregedése. Utódjának Rodrit igazolták le az Atlético Madridtól, és nem is játszik rosszul, de nem tanult meg még mindent elődjétől.

Hiába tagadja Guardiola, csapatai rendszeresen szabálytalankodnak labdavesztést követően, megakadályozva az ellenfél kontratámadásait. A katalán ugyan tagadta azt, hogy ez tudatos lenne, vagy hogy erre bíztatná játékosait, ám éppen Mikel Arteta, Guardiola segédedzője buktatta le, amikor az Amazon által készített dokumentumfilmben beszél az egyik meccs félidejében az öltözőben arról, hogy labdavesztés esetén szabálytalankodjanak.

Ami különösen bosszantó volt az ellenfelek számára, hogy ezt rendszeresen sárga lapok nélkül úszta meg a City.

Idén már nem ússzák ezt meg. Tavaly 1,16 sárga lapot kaptak meccsenként, idén 2,13-at. Ez Guardiola cseréit is befolyásolja, egy Rodri sárga lap miatt cserélte le Mahrezt a Wolves ellen, és hozta be Bernardo Silvát, Gündogan pedig visszazárt Rodri mellé.

A City tavaly 8,63-szor szabálytalankodott meccsnként, idén 10,13-szor, míg tavaly 7,45 faultonként kaptak egy sárgát, idén 4,76 szabálytalanságonként, ami óriási különbség. Tavaly a 2. legkevesebb sárgát kapták, idén a 4. legtöbbet.

Hozzátartozik ez a fajta kettősség Guardiolához, hiszen mindenki a gyönyörű futballjára asszociál csak, hogy mindenkiről csak jókat mond, különösen azokról a csapatokról, akik úgy játszanak mint az övé, hogy aztán azokat simán legyalulja ( Sarri alatt). Vagy éppen kiáll a bebörtönzött katalán politikusok mellett, de nem foglalkozik azzal, hogy a főnökei lényegében egy diktatúrát vezetnek az Emirátusokban, vagy méltatlankodik egy újságírói kérdésen, ami a Der Spiegel által kinyomozott Pénzügyi Fair Play-el szembeni szabálytalanságok kapcsán indult UEFA-vizsgálatra vonatkozott (A többi európai topklub nem érti, hogy nem lett még eltiltva a City a Bajnokok Ligájától).

Kérdés, hogy vesz-e középső védőt a City januárban, hiszen nyáron szerettek volna, csak nem tudták eladni Otamendit, a légiós kvótájuk pedig tele van. Ha nem vigyáznak, addig elúszik a bajnoki cím, ez az időszak egy óriási lehetőség a Liverpool számára.

Ami a Liverpool ellen szól jelenleg

Amint az látható, a Liverpool várható góljai és várható kapott góljai negatívabb tendenciát vettek fel idén, mint tavaly bármikor. Ez valahol természetes:

1.) Alisson sérülése miatt;

2.) A válogatott tornák miatt több kulcsember normális előszezon nélkül kezdte az évadot, így pedig a csapat nem tudott túl jó munkát elvégezni a nyáron (Salah, Mané, Firmino, Alisson, Van Dijk, Wijnaldum);

3.) Nem volt elvárható, hogy a tavalyi 97 pontot hozó formát az első pillanattól fogva fenntartsák.

Mivel nem igazoltak jelentős mezőnyjátékost a nyáron, az idei keretnek a tavalyi megterhelést is hoznia kell, sőt, meg kell haladnia a két Szuperkupa-mérkőzés, és a Klubvilágbajnokság miatt. Évről-évre karrier rekordot jelentő percet játszik Salah, Firmino, Mané, Van Dijk, Alisson, míg Fabinho, Alexander-Arnold, Robertson szintén rengeteg percet tesznek már bele a testükbe (Firmino már 392 perccel többet játszott idén, mint korábban bármikor a szezon ezen pontján).

Ezek a játékosok a legnélkülözhetetlenebbek a Vörösök számára. Van Dijk Aranylabda-esélyes, a három támadó egyértelmű, míg a két szélsővédő a világ legjobbjai a posztjukon, és óriási részt vállalnak a csapat támadójátékában. Mivel Henderson és Wijnaldum keveset nyújtanak támadásban, a szélsővédők hozzák ismét a kreativitás egy jelentős részét a csapat konyhájára.

Jordan Henderson 0,18-as támadásszövési, és 0,1-es támadásépítési mutatót hoz, ami egészen döbbenetes mértékben elmarad karrierátlagától (eddig 0,45 és 0,24 voltak a leggyengébb mutatói), ő a legrosszabb az egész csapatban azok közül, akik játszottak legalább 92 percet! Henderson számai letámadások/90 perc, megtett távolság/90 perc, sikeres letámadás%-ban is mérföldekkel elmaradnak karrierátlagától.

A középpálya szenvedése miatt szenved Robertson és Alexander-Arnold is védekezésben, mivel rengeteg támadófeladatuk van. Hogy ezt hogy ússza meg a Liverpool? Adrián egészen jól helyettesítette Alissont, míg Joel Matip és Virgil Van Dijk pedig a bajnokság két legjobb belső védője az idei szezonban.

Van Dijk sebességével képes „falazni” Robertsonnak előrefutásai során, amikor pedig James Milner is játszik, ő rendszeresen visszalép Robertson helyére, amit elősegít az, hogy korábban balhátvédet is játszott egy szezonon át a Liverpoolban (Henderson vagy Wijnaldum hasonlóan jár el a másik oldalon).

Látszik, hogy Robertson számai védekezésben leromlottak a tavalyiakhoz képest.

Alexander-Arnold elképesztően játszik, csak Kevin De Bruyne és Riyad Mahrez hoz nála több várható gólpasszt idén, kulcspasszokban pedig csak a belga előzi meg, pedig egy 21 éves jobbhátvédről beszélünk.

Ami jelenleg a különbséget okozza

A Manchester City meglévő problémáin kívül minden jól alakult eddig a Liverpool számára. Alisson sérülése, a középpálya gyengélkedése, és a kevés rotálás ellenére is 100%-os mérleggel állnak. Ennek egyik oka az, hogy bár több lövést engednek, mint tavaly, 1%-nyival több a várható kapott gól/lövés mutatójuk (ami nem jelentős), csupán 3 passzt engedtek a saját tizenhatosukon belül, míg a City 11-et!

Ez a szám egészen elképesztőnek számít, főleg egy tartalékkapussal a kapuban. Hiába engednek több lövést, ezek a lövések alacsony valószínűséggel kerülnek a kapuba, és ez tovább javulhat a brazil kapus visszatérésével.

Mané és Firmino kiváló formában vannak, Salah pedig szintén nem szégyenkezhet 6 góljával és 3 gólpasszával, bár tőle még lehet többet várni.

A középpálya akkor léphet előre, ha bekerül a csapatba Oxlade-Chamberlain, vagy Naby Keita. Oxlade-Chamberlain parádésan játszott sérülése előtt 2018 tavaszán, és kulcsszerepe volt a Manchester City ellen aratott 3 győzelemben (2 BL-ben, 1 PL-ben).

Mindketten kiválóan támadnak le, jól védekeznek, és direkt, előretörő, jól cselező játékosok. Keita egy szinttel még jobb is angol társánál, ő új dimenziót nyithat meg a Liverpool játékában, ha végre rendesen beilleszkedik (Támadásfelépítésben Keita volt a csapat legjobbja tavaly, 0,63/90 perc).

A Liverpool az elmúlt 1,5 év alatt kifejlesztett egy olyan mentális erőt, amivel kiemelkednek Európában. A elleni fordítás a sok nehézség ellenére, a bajnoki versenyfutás a Cityvel, a sok hajrában szerzett gól, a 97 bajnoki pont megszerzése, és az idei 24 pontos kezdés is azt mutatja, hogy nem ijednek meg semmilyen szituációban sem.

Legyen az az Európai Szuperkupa-döntő, ahol már fáradtabbak, mint bárki más, legyen az a Leicester elleni mérkőzés, vagy a elleni rangadó, vagy a Salzburg elleni őrület, amikor 3-3 után visszavették az irányítást, egyszerűen mindenre találnak megoldást (eddig).

Vasárnap egy újabb nehézség jön, a Manchester United elleni derbi az Old Traffordon, ahol 5 éve nem nyertek. A Liverpool elkövetkező mérkőzésein akár meg is nyerheti a bajnokságot, de akár el is adhatja 8 pontos előnyét (United, Tottenham, Aston Villa, Manchester City).

A City számára élet-halál lehet a liverpooli rangadó, ott végső pszichológiai csapást mérhet rájuk a BL-címvédő, ha egy esetleges győzelemmel 8 pontnál is nagyobb előnyre tennének szert.

A Liverpool a lehető legjobbkor találkozik a két szenvedő nagy csapattal, és a BL-ben is a két legkönnyebbnek ígérkező meccsük jön a Genk ellen. A City még csak egy rangadón van túl, jövő vasárnap a Liverpool már ötön lesz túl.

Minden összeállni látszik a Vörösöknek, még ha a szezon nagyon korai fázisában is járunk. A nagy kérdés, hogy kitart-e a lendületük az angol pontvadászat hátralévő részében és képesek lesznek-e megálljt parancsolni a City várható rohamának.

