Goal extra: Születőben van a román foci új aranygenerációja?

Habár a nagy bravúr végül elmaradt, de szomszédunknál valami elindult.

Vasárnap véget ért a 2019-es U21-es Európa-bajnokság, amelyet végül a spanyol válogatott nyert, miután a döntőben 2-1-re győztek a németek ellen, azaz a címvédőnek nem sikerült megőriznie európai elsőségét.

Az, hogy a legjobb négy közé a németek, a spanyolok és a franciák jutottek be, nem mondható semmilyen komolyabb meglepetésnek, azonban az elődöntő negyedik tagja már nem kis meglepetést okozott.

Már azoknak, akik nem voltak tisztában a románok korosztályos válogatottjának erejével. Pedig manapság Romániában már arról beszélnek, hogy születőben van az újabb aranygeneráció.

Már ha lehet ilyet mondani, hiszen a Hagi, Dumitrescu, Popescu, Petrescu vagy akár Munteanu által fémjelzett 90-es évekbeli kiváló együttest nehéz lesz felülmúlni, vagy akár csak eredményességben a közelébe érni.

Csak emlékeztetőül: a románok a selejtezők során a portugálok előtt jutottak ki a kontinenstornára, ahol a horvátokat 4-1-re, az angolokat 4-2-re verték, a franciákkal 0-0-t játszottak és az elődöntőbn 4-2-re kaptak ki a németektől.

Minderről Miriuta Marcót kérdeztük, aki Miriuta László fia, maga is futballozott és jelenleg játékosügynöki tevékenységet végez, nem mellesleg pedig kiválóan ismeri a román viszonyokat.

- Nem kétséges, hogy az elmúlt időszak legjobb korosztálya a mostani. És ez nem másé, mint jórészt Gheorghe Hagi érdeme. A román legenda ugyanis saját pénzéből és erejéből mintegy 10 éve létrehozta az FC Viitorult a hozzá kapcsolódó akadémiai képzéssel.

A mostani csapat gerincét pedig azok a játékosok adják, akik az ő kezei alatt nevelkdtek. És a mostani tornán még részt sem vett a románok talán legjobb játékosa, Razvan Marin, mert az Ajax nem engedte el az Eb-re.

De akadémiák nálunk is működnek, miért nem termelődnek ki itthon is hasonló tehetségek?

- Ezek a srácok évek óta együtt nevelkednek, fiatal koruk ellenére sokuknak már több mint 100 első osztályú meccse van. Hagi nagyon jó szemmel válogat, nyilván, mivel ért hozzá, illetve mer kockáztatni annyiban, hogy folyamatosan játszatja a fiatalokat a felnőtt csapatban is. Az az alapelve, hogy csak a játéklehetőséget kapó focisták tudnak fejlődni.

Szerintem például az angoloknál és az ottani sztároknál, mint akár Phil Foden, semmivel sem rosszabbak, sőt. Ehhez képest az angolok értéke többszöröse a románokénak, de azért nekik sem kell szégyenkezniük, hiszen a Viitorul évről-évre most már több millió eurós értékben adja el a játékosait a nemzetközi piacon.

Hagi egyszemélyben mindent kontrollál, először csak tulajdonos volt, aztán leült a kispadra is, és ebből a tehetséges generációból kihozta a legtöbbet. Egész egyszerűen ezek a román srácok most ügyesebbek, mint akár a magyarok, akár más nemzetek korosztályos játékosai.

Kiket érdemes kiemelni az U21-esek közül az edddigiek és a tornán nyújtottak alapján?

- Ahogy mér korábban jeleztem, az Ajax középpályása, Razvan Marin talán a legtehetségesebb, de ott van a jobbhátvéd Christian Manea, akit a is figyel, a kapus Ionut Radu-t 8 millió euróért vásárolta meg a Genoa, Tudor Baluta a középpályán, akit a Brighton megvett 3 millió euróért, George Puscas, aki a Palermóban focizik, és persze Ianis Hagi, akit minden bizonnyal a nyáron eladnak, lehet, hogy a Sevillának.

A fiatal Hagi egyébként nem olyan gyors, mint az apja volt, de nagyon jó a rúgótechnikája, és egyedülálló módon teljesen kétlábas.

Ezek a fiúk fiatal koruk ellenére már a nagyválogatottban is szerepeltek, illetve kezdők is voltak páran közülük. Úgyhogy engem nem lepett meg az Eb-n mutatott szereplésük, sőt, a németek elleni elődöntőben is jobban játszottak, de mivel egy nappal kevesebbet pihenhettek, a hajrára alaposan elfáradtak, ez pedig eldöntötte a meccset.

Az az út azonban, amelyen járnak, az minden reményt megad arra, hogy mintegy két évtized után újra egy nagyon sikeres generációt láthassanak a következő időszakban a román focirajongók.