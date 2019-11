Goal extra: Szaúd-Arábia vagy a Glazer-család? Erkölcsi dilemma lengheti körbe a Manchester Unitedet

Merre tartanak a következő években a Vörös Ördögök?

A tulajdonosai tagadják ugyan, de egyértelmű szaúdi érdeklődés van a klub megvásárlása iránt: 5 milliárd dollár körül mozoghat a klub ára.

Az utóbbi egy évben több pletykát is lehetett arról hallani, hogy a Glazer-család eladná a klubot, a legprominensebb érdeklődők pedig a szaúdi királyi család tagjai lennének. A klub értéke a Forbes szerint jelenleg 3,81 milliárd dollár, de egy tulajdonosváltás esetén értelemszerűen az ár ennél nagyobb lenne.

A klub 2005-ös megvásárlása során Ed Woodward ötletére Malcolm Glazer 800 millió fontért vásárolta meg a klubot, ám az összeg jelentős részét ráterhelte a klubra. A szurkolóknak és David Gill ügyvezető igazgatónak ez már akkor nem tetszett, Gill el is mondta: Az adósság vezet a romláshoz.

Glazerék végül éveken át törlesztették a klub bevételeiből a saját adósságukat, ami már önmagában igencsak visszatetsző, és borzasztóan visszás morális szempontból. A tulajdonosok gyengeségein Sir Alex Ferguson még képes volt felülemelkedni, azonban visszavonulása után egy edző sem volt erre képes.

Ebben az is szerepet játszik, hogy a Glazerék örültek, amikor Ferguson távozott, és végre nagyobb befolyásuk lett a klub napi szintű működésében. Az évek során nem alakítottak ki egy megfelelő szakmai struktúrát a klubban, bankárok döntenek szakmai kérdésekben (Woodward, Matt Judge, Richard Arnold), az edzők kiválasztása pedig nem egy szakmai filozófia mentén, hanem teljesen ad hoc módon történik.

Sportigazgatót sem alkalmaz a klub, pedig egy éve belebegtették már, de Woodward túlságosan szeret ebben a szerepben (is) „villogni”, ami pedig elrettentett komoly tapasztalattal rendelkező jelölteket.

Idén 628 millió fontos bevételt regisztrált a klub, ami jövőre csökkenni fog, hiszen idén nem indult a klub a Bajnokok Ligájában, és ha csak meg nem nyerik az Európa-ligát, jövőre sem fognak.

A kereskedelmi bevételek évek óta stagnálnak, elérték a plafont, a következő 1-2 évben pedig a bevételük csökkenni fog, tehát ez egy jó alkalom lenne arra, hogy eladják a klubot, még amikor magasabb piaci értékkel rendelkezik.

Az utóbbi hetekben Kevin Glazer, a család egyik tagja a kizárólagos beleszólási jogot biztosító B-kategóriás részvényeket A-kategóriássá váltotta, amelyek ezáltal már kereskedelmi fogalomba hozhatók. Wall Street-i források szerint ezzel akár a piac érdeklődését is felmérhetik a tulajdonosok.

Pénteken pedig egy szaúdi kormányzati személy tette ki a saját LinkedIn oldalára, hogy megvásárolták a Manchester Unitedet, miután a klub képviselői náluk jártak. Az igaz, hogy Richard Arnold és az egyik Glazer ott járt, ugyanis Arnoldról videó és képek is készültek.

A szaúdi királyi család vagyona kb. 1,4 billió dollár, amivel egyértelműen a futballvilág leggazdagabb klubtulajdonosai lennének, sem a Paris Saint-Germain katari, sem a arab emírségekbeli tulajdonosai nem ilyen tehetősek. Ha ehhez hozzátesszük azt, hogy ezek a klubok korábban nem voltak túlságosan vagyonosak (bár a City-t Takshin Shinawatra thaiföldi miniszterelnöktől vásárolta meg az Abu Dhabi United Group Investment), a United elképesztő előnyre tehet szert.

A világon egyetlen klub sem hoz annyit működési bevételből, mint a United, és ha ehhez hozzátesszük a leggazdagabb tulajdonos vagyona által adódó lehetőségeket, elképesztő pénzügyi, majd idővel szakmai előnybe kerülhetnek.

Felmerül a Pénzügyi Fair Play problémája is ebben az esetben. Akkor a United is bajba kerülhetne? Elméletileg igen, de nem feltétlenül. A City és a esetében az az alapvető probléma, hogy szabálytalan módon tulajdonosi tőkeinjekcióval töltik ki a hamis könyvelési adatokat, az összeggel kipótolva a nem elégséges kereskedelmi bevételt.

A United viszont akkora márka, szervezet, és olyan sok szponzorral rendelkezik, hogy igazából nincs is szüksége a szaúdiak pénzére! Vagyis ha csak fele annyi pénzt tesznek bele a klubba, mint a City vagy a PSG tulajdonosai, akkor is elképesztő előnybe kerülhetnek, és még bizonyíthatják is, hogy a klub ki tudja termelni azokat az összegeket, amelyek kiadásnak minősülnek, elméletileg kihúzva a Pénzügyi Fair Play méregfogát.

Hogy ezt leegyszerűsítsük, ezt a példát hozhatjuk: a klub a történetében 2016 nyarán költötte a legtöbbet átigazolásokra, kb. 225 millió eurót. Egyértelmű, hogy ezt képes kitermelni a klub a hihetetlen szponzori és közvetítési díjaknak köszönhetően. Ha ehhez csak évi 125 milliót tesznek hozzá a szaúdiak, akkor könnyedén el tudnak költeni 350 millió eurót egy nyár alatt, ami persze világrekord lenne, és még csak meg sem erőltetné magát a klub költségvetése (A Manchester City-nek volt egy 317 millió eurós, a PSG-nek volt egy 283 millió eurós átigazolási időszaka).

A szakmai kérdések (erőviszonyok) mellett viszont az erkölcsi kérdések sokkal inkább dominálják ezt a témát. Nem meglepő, hogy a United-szurkolók vegyes érzéseket élnek át, amikor a szaúdi-kérdésen gondolkodnak, ugyanis annyira borzasztó munkát végez a Glazer-család a klub tulajdonosaiként, hogy a szurkolótábor évek óta tüntet ellene és vágyakozik egy jobb tulajdonos után.

Azonban a szaúdi tulajdonosokkal ellentétben ők nem a népüket elnyomó, emberi jogokat megtagadó személyek. A koronaherceg, Mohammad bin Szalman Jemen és Szíria elleni háborúval próbálja destabilizálni az arab világot. 2015 és 2019 között kb. 85 000 jemeni gyerek halt meg éhezésben, amit a szaúdi blokád idézett elő. Katarral is politikai nézeteltérései vannak, Jamal Khashoggi, szaúdi, királyi családot bíráló újságíró, Isztambul szaúdi nagykövetségén való meggyilkolásáért pedig Szalmant teszi felelőssé a CIA.

A felvételek és egyéb vizsgálatok alapján az újságíróval végző tizenöt szaúdi közül heten a herceg testőrségébe tartoznak, az egyik felvételen pedig lehet hallani, ahogy a gyilkos osztag egyik tagja azt mondja a telefonba: „Mondd meg a főnöködnek, hogy a munka elvégezve!”. Ezt Maher Abdulaziz Mutreb mondta, aki egy biztonsági őr, és gyakran utazik a herceggel.

A legfontosabb kérdés az: erkölcsileg elfogadható-e, hogy egy ilyen ember (és család) legyen a Manchester United tulajdonosa? A világ egyik legnagyobb klubjáé? A világ legnagyobb klubjáé, amit meg lehet venni, ugyanis a Real Madridot, a Barcelonát vagy a Bayern Münchent szervezeti felépítés miatt nem lehet.

A pályán elért sikeresség, a nyert trófeákon megtörő fény elhomályosítja ezt? Természetesen ez ellen senki nem tehet semmit, ha Glazerék nekik adják el a klubot, akkor senki nem tud semmit sem tenni.

Belefér az a klub értékrendjébe, hogy ilyen emberek politikai propagandáját hirdesse az eredményeikkel?

A City szurkolói elfogadják, sőt, sokszor különösen élvezik azt, hogy a csapatuk ilyen módon sikeres, miközben 2008 előtt a klub többször megjárta a harmadosztályt, és legjobb esetben számított csak középcsapatnak. A PSG-re is igaz hasonló. A United-szurkolók legalább mondhatnák, hogy szaúdiak nélkül is a világ egyik legnagyobb klubja vagyunk évtizedek óta, de sok bérletes szurkoló elgondolkodna azon, hogy lemondaná-e az Old Traffordba szóló szezonbérletét.

Mik is a klub értékei?

- A Manchester United a futballvilág egyik legkülönlegesebb klubja. Ha megnézzük a világ legnagyobb csapatait, zömük mind nagyvárosokban található (München, Madrid, , Milánó, Torinó, Párizs, Amszterdam, London).

- Azonban a United (és a ) olyan ikonikus klubok, amlyeknek úgy kellett felépíteniük magukat, hogy ez az előnyük nem volt meg, gondoljunk akár a környék gazdasági erejére, az időjárási viszonyokra vagy az ország néminemű elszigeteltségére.

- Soha nem adják fel (Legyen az egy mérkőzés - Fergie Time), vagy egy légikatasztrófa, ahol 23-an meghaltak (A légikatasztrófa után tíz évvel BEK-et nyert a csapat, a balesetben megsérült Sir Matt Busby menedzserrel, és Sir Bobby Charlton későbbi csapatkapitánnyal, legendával a soraiban),

- A fiatalokba vetett bizalom, lehetőség biztosítása számukra (Busby-bébik, 92-es korosztály),

- Pozitív értelemben vett arrogancia, önbizalom, meg nem alkuvás, kimeríthetetlen győzni akarás,

- Kiváló játékosok, csapategység.

Az értékek, amelyeket olyan emberek építettek a klub mindennapi működésébe, mint Sir Matt Busby, Jimmy Murphy, Sir Alex Ferguson vagy Sir Bobby Charlton, összeegyeztethetetlenek lennének egy szaúdi királyi család általi tulajdonosváltással.

A cikk lejjebb folytatódik

A kérdés már csak az, hogy a United-közösség kikényszeríti-e a pozitív változásokat a szaúdi befolyás nélkül, vagy megelégednek a csábítónak tűnő, kiapadhatatlan források nyújtotta csillogással, még akkor is, ha tisztában vannak vele: súlyos morális kérdéseket vet fel az, hogy honnan érkezik a pénz az Old Traffordra.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!