Goal extra - Ki hagyja jobban cserben a másikat: Paul Pogba vagy a Manchester United?

A Vörös Ördögök kézéppályását vettük górcső alá elemző cikkünkben.

A válogatott szünet miatti egy kis elemzésnek vetettük alá a történelmi mélységekbe került Manchester Unitedet és az angolok azon játékosát, akitől a legtöbbet vártak az elmúlt időszakban az Old Traffordon.

Sir Alex Ferguson visszavonulása óta több tucat hibát vétett a , nem is lehetne őket összegyűjteni egy cikkben. 2016-ban világrekordot jelentő összegért igazolták le Paul Pogbát a Juventustól, aki néhány évvel korábban épp a United utánpótlásában nevelkedett.

Azóta azonban Pogba és a United sem váltotta be a hozzájuk fűzött reményeket, és ha a francia távozik a nyáron, az egész transzfer egy hatalmas bukás volt mindkét fél részéről. Lássuk, melyiküket terheli nagyobb felelősség?

Pogba a világ legtehetségesebb fiatal középpályása volt torinói évei alatt. Olasz bajnoki címeket, kupákat szerzett a Juvéval, és még BL-döntőt is játszott az olasz csapat a ellen (2015).

A Juventusban olyan klasszis középpályásokkal játszott együtt - klasszis edzők, Conte és Allegri alatt -, mint Andrea Pirlo, Arturo Vidal, Sami Khedira vagy Claudio Marchisio. Azonban, ha nyáron távozna Manchesterből, akkor elmondhatná, hogy ezeknél a játékosoknál egyetlen United-középpályás sem volt jobb az ott eltöltött négy év során (Nemanja Matic, Ander Herrera, utolsó évében járt Michael Carrick, Marouane Fellaini, Fred és Scott McTominay sem jobb bármelyik torinói csapattársánál).

A használt játékrendszerek között is van különbség. A kiválóan használta a gyémánt középpályát, ahol Pogba és Vidal előretörései mögött Marchisio és Pirlo biztosítottak hátul. A Unitednél Pogba alapból hátrébb játszott Mourinho alatt kezdetben, majd a 4-3-3 sem hozta ki belőle a legjobbat, mert a védelem nagyon szenvedett a két védekező középpályás hiányában.

Pogbáról úgy beszélünk, mint aki mindent tud: szerelni, cselezni, lőni, passzolni, labdát tartani, technikailag képzett, testi adottságai is kiválóak. Azonban ha nem tudjuk, mit tud a legjobban, olyan sok mindent csinál, hogy nem csinál semmit sem kiválóan!

Az utolsó két torinói évében lehetett látni, hogy övé volt a legtöbb szabálytalanság, ennek ellenére ritkán cselezték ki. Ez úgy lehetséges, hogy Allegri ügyesen rejtette el őt védekezésben, és nem hozta kellemetlen helyzetbe. Szereléseknél tudta használni fizikális adottságait, azonban látszik, hogy főleg labdalopásban, ahol a helyezkedés, és a játék olvasása fontos, nem remekelt. Ez nem jelenti azt, hogy nem értett volna ehhoz, inkább ez természetes fiatalabb és rutintalanabb játékosoknál.

Érdekes, hogy a Juvéban a legjobban szerelő játékosok magasan túlszárnyalták a MU-játékosait (Vidal szerelésben, Marchisio labalopásban). Herrerát cselezték ki a legtöbbször, és mivel vele játszott a legtöbbet Pogba az évek során pályatársként, ez óriási terhet rakott rá védekezésben is.

Pogba érettebb, idősebb, tapasztaltabb játékos lett, de minden adatban leromlott védekezésben. Itt valami bűzlik….

Támadásban is gyengébb a United. Míg az MU-ban csak ő képes kulcspasszokat adni, a Juventusban rajta kívül erre Vidal és Pirlo is képes volt. A teher megoszlott, más erényeit is csillogtathatta.

Elképesztő hibaszázalékkal játszik Angliában. A csapat legkreatívabb játékosaként rákényszerül, hogy kockázatos passzokat is adjon, ám ezen kívül általános fegyelmezetlensége is növeli az eladott labdák számát.

Idén nem kevesebb mint 14 labdát ad el meccsenként!

A két klub támadói között is nagy a különbség. Ibrahimović, Rooney már karrierjük végén jártak, Rashford és Martial pedig még túl fiatalok.

A Juventusban Morata élete szezonját futotta, Tévez pedig egészen szenzációs volt 2014-15-ben, 20 gólt, 7 gólpasszt szerzett, 7,67-el múlta felül nem 11-esből származó várható gól mutatóját.

A Unitedben Zlatan volt a legjobb ebben, 2,65-ös túlteljesítéssel (Egy évvel korábban 9,19-el múlta felül a -ben).

A grafikonon látható, hogy 2017-18-as védekezési túltejesítés kizárólag David de Gea nevéhez fűződik, aki minden idők egyik legjobb kapusteljesítményét hozta abban a szezonban.

De Gea 12,76 góllal engedett kevesebbet, mint egy átlagos kapus engedett volna ugyanezen lövésekből.

Pogba rossz védekezési számaihoz a United védelme is hozzájárul, valójában ők a legfőbb bűnösök. Hiába vette meg a klub Eric Bailly-t, Victor Lindelöföt, Harry Maguire-t,és Aaron Wan-Bissakát, mióta Pogba is itt van, a csapat védelmét csak egy védekezésre koncentráló középpálya, de mindenekelőtt az elmúlt évek legjobb kapusának számító David de Gea volt képes életben tartani.

A támadósorban is vannak gondok, a jelenlegi keretben soha senki nem lőtt 11-nél több bajnoki gólt egy szezonban. De Gea az elmúlt 12 hónapban visszaesett. A keret pedig csak romlik, hiszen Romelu Lukaku és Alexis Sánchez is pótlás nélkül távoztak. Pogba akárhova néz, gyenge minőséggel találkozik a keretben, és ez megy évek óta.

Pogba nem hibátlan. Az öltözőben többször is aláásta José Mourinho és a klub vezetőségének a tekintélyét, és Solskjaer alatt is szenved a norvég tavaszi véglegesítése óta, nyáron pedig nyíltan kijelentette távozási szándékát (Elég csak arra gondolni, amikor Burnley-ből nem volt hajlandó a csapatbusszal visszautazni Manchesterbe, és Mourinho utasítása ellenére a Rolls-Royce-ával ment haza).

A cikk lejjebb folytatódik

Azonban az teljesen egyértelmű, hogy a klub és az edzői is cserbenhagyták, és nem tették neki lehetővé, hogy szárnyaljon, ahogy azt mondjuk Antiono Conte tette anno a Juvéban. Lehet minden másképp alakulna, ha elérhető lett volna az elmúlt hónapokban az olasz mester. Várjunk csak! Na, mindegy, ez már egy Ed Woodward-ot kritizáló cikkünkbe tartozik majd...

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!