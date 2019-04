Jön a rangadó a Serie A-ban, amely több tízmillió euróról dönthet

Milan - Lazio, Gattuso - Inzaghi, Bakayoko - Milinkovics-Szavics, Piatek - Immobile párharcok dönthetik el a BL-indulás kérdését.

A együttese a Laziót fogadja szombaton a San Siróban.

Ez a mérkőzés nem átlagos, szimpla rangadó lesz, hanem az utóbbi évek egyik, ha nem legfontosabb Milan - Laziója.

A tét nem kicsi, hiszen a találkozó győztese óriási lépést tehet a BL-indulást jelentő negyedik hely megszerzéséért. Jelenleg a Milan foglalja el ezt a pozíciót, azonban vesztett pontok tekintetében a Lazio ugyanott áll (az Udinese ellen van egy elmaradt mérkőzésük - a szerk.).

Az utóbbi bő egy évben nem gólgazdag, hanem inkább izgalmas mérkőzéseket játszott egymással a két csapat. A találkozók jelentős részében a Lazio birtokolta többet a labdát, ők irányították a játékot, a Milan azonban rendkívül fegyelmezetten védekezett, és néhány veszélyes kontrát vezetve sikerült győzniük, vagy döntetlent kiharcolniuk.

Igen, az alábbi sorokból úgy tűnhet, hogy a Lazio sikeresebb volt az elmúlt időszakban, ugyanakkor legutóbb 2017 szeptemberében sikerült győzniük a Milan ellen 4-1-re, amikor még Montella volt a milánói együttes szakvezetője. Ilyen értelemben Gattuso ellen még nem találta meg az ellenszert Simone Inzaghi.

Amiben még a hazaiak bízhatnak a mérkőzésen: a Lazio közel 30 éve, 1989 szeptembere óta nem tudta legyőzni idegenben a Milant a -ban. A két együttes azóta 28 alkalommal találkozott egymással, a mérleg 17 Rossoneri győzelem és 11 döntetlen.

A két tréner egymás elleni mérlege a Milan és a Lazio kispadján:

2018.01.28. Milan 2-1 Lazio, Serie A

2018.01.31. Milan 0-0 Lazio, elődöntő, odavágó

2018.02.18. Lazio 0-0 Milan, Olasz kupa elődöntő, visszavágó (tizenegyesekkel a Milan jutott a döntőbe)

2018.11.25. Lazio 1-1 Milan, Serie A

2019.02.26. Lazio 0-0 Milan, Olasz Kupa elődöntő, odavágó

Az utóbbi hetek formái alapján mindkét csapatnak igencsak össze kell szednie magát a mérkőzésre, ha kedvező eredménnyel szeretne távozni a lefújás után.

A Lazio utolsó 5 mérkőzéséből 2 győzelmet, 2 döntetlent és 1 vereséget tud felmutatni. A dolog pikantériája, hogy az egyik győzelmüket a San Siróban, az ellen aratták, míg a vereség a kiesés ellen menekülő SPAL ellen jött össze.

A Milan pedig magának tette rendkívül izgalmassá a negyedik helyért folytatott harcot, hiszen az utóbbi 4 fordulóban 1 pontot szerzett Gattuso együttese.

A sérülések inkább a hazai csapatot sújtják a találkozó előtt: Gennaro Gattuso Gigio Donnarummára, Paquetára, Bonaventurára és valószínűleg Contira sem számíthat, míg Simone Inzaghi mindössze Jordan Lukakut nem vetheti be a mérkőzésen.

A találkozó háromesélyes, az a csapat nyerheti meg, amelyik fejben jobban ott van és koncentrálni tud az edzői utasításokra. Amint az egyik védelem kihagy egy pillanatra, azt az ellenfél támadója (Piatek vagy Immobile) egyből megbünteti.

Újfent hangsúlyozom, hogy a tét nem kicsi. A Lazio emberemlékezet óta nem volt ott a Bajnokok Ligájában, a Milan hívei pedig a Berlusconi-éra óta arra vágynak, hogy visszatérjen a csapat az eredeti "játszóterére", a BL-be.

A kluboknak befolyó pénzösszegek is nagyságrendileg másak, mint amit az Európa Ligában lehet bezsebelni. Ennek okán a nyári erősítéseket és a klub megítélését is befolyásolhatja ez az egy mérkőzés. Emlékezhetünk, hogy a Lazio az előző szezonban is ott volt a tűz közelében, végül az Inter nyerte akkor a "végső csatát", és a Nerazzurri indulhatott el a legrangosabb európai kupasorozatban, a Laziónak pedig maradt az .

A döntetlen igazából egyik csapatnak sem jönne jól a bajnoki versenyfutás szempontjából, szóval abban biztosak lehetünk, hogy mindkét vezetőedző a 3 pont megszerzése érdekében küldi majd fel játékosait a pályára.

A 30-50 millió eurós kérdések pedig a következők: Melyik együttes nyeri meg a szombati rangadót? Ki fog dönteni: Immobile vagy Piatek? Gattuso újra meg tudja-e tréfálni Inzaghit?

