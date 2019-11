Goal extra - Dibusz: A fél karunkat is oda kell adjuk a válogatott és a Fradi sikeréért

A Ferencváros portása bizonyult a legjobbnak az elmúlt hónapban.

A Goal magyar szerkesztősége minden hónapban megválasztja az legjobb játékosát, amelyet augusztusban Cseri Tamás, a játékosa, szeptemberben Feczesin Róbert, az Újpest támadója, októberben pedig Dibusz Dénes, a kapusa érdemelt ki.

A Fradi halóőrének az Újpest és a Fehérvár elleni mérkőzéseken bemutatott védései nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a zöld-fehérek mindkét rangadót megnyerjék.

Dibusznak azonban az NB I mellett számos más kötelezettsége is adódott az utóbbi időszakban, ezért a mai napon megejtett plakett átadás alkalmával ezekről is beszélt. Mindenek előtt a tegnapi, Espanyol elleni Európa-liga meccsről.

- Tényleg bosszantó, hogy közvetlenül a lefújás előtt kaptuk az egyenlítő gólt, de most már a Ludogorec elleni utolsó csoportmeccsünkre kell koncentrálnunk. Az mindenesetre örömteli, hogy 5 Európa-liga meccsből négyet veretlenül tudtunk lehozni, és megmutattuk, hogy egy spanyol élvonalbeli csapat ellen is pariban tudunk lenni. Azt se felejtsük el: az odavágón is voltak olyan időszakok, amikor komoly nyomást helyeztek ránk a spanyolok, de álltuk a sarat, és tegnap is felnőttünk egy ilyen erős csapat szintjére.

Azzal mindenkinek tisztában kellett lennie már a sorsoláskor, hogy nem mi vagyunk a csoport favoritja, ezért minden egyes megszerzett pont nagyon értékes. De ami a legfontosabb: továbbra is versenyben vagyunk a továbbjutást illetően.

Ami nem lesz könnyű, de úgy tűnik, hogy lassan haza fogsz járni Bulgáriába, ugyanis előbb a Ludogorechez látogattok a Fradival, majd a válogatott is a bolgárokkal küzd meg a pótselejtezőben.

- Igen, ez most érdekesen alakult, és valóban nem lesz könnyű dolgunk egyik fronton sem. De nincs mese, mindkét meccsre a győzelemért utazunk, a szívünket-lelkünket ki kell tegyük a pályára és a fél karunkat is oda kell adjuk szükség esetén a válogatott és a Fradi sikeréért.

Finoman szólva sem unatkozol mostanában, ugyanis te kaptál lehetőséget, hogy a Puskás Aréna avatóján védjed a magyar csapat kapuját. Milyen volt belülről a meccs és a hangulat?

- Habár van egy kis hiányérzetem az eredmény miatt, de egy életre szóló élmény volt. Az uruguayiak a találkozó elején megmutatták: nem véletlenül vannak ott a világ élmezőnyében. Kiváló csapat, nagyszerű játékosokkal, akik ellen igazán komoly eredmény lett volna legalább egy döntetlent elérni.

De maga a stadion, a szurkolók által keltett hangulat igazán felemelő volt és nagyon büszke vagyok, hogy megélhettem ezeket a pillanatokat.

Lesz is kinek mesélni az élményekről, hiszen egy hónapja megszületett a kisfiad. Milyen érzés ifjú apának lenni?

A cikk lejjebb folytatódik

- Kicsit megváltozott az életünk a feleségemmel, amióta Bence megérkezett, de fantasztikus érzés apának lenni. A mindennapi munkára egyáltalán nincs negatív hatással, ha esetleg a kicsi éjszaka felkel és kelünk vele mi is. Itt is működik a feleségemmel a kialakított rendszer. A mérkőzések előtti napon nem szoktam "műszakot vállalni", de a meccsek utáni napok az enyémek szoktak lenni, ilyenkor hagyom a feleségemet pihenni. Nem nagyon van üresjárat egy-egy napon belül, de ez nem baj, inkább próbálok erőt meríteni abból, hogy most már hárman vagyunk.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!