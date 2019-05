Goal extra: Angol szakemberek előtt próbálhatják ki magukat a fiatal magyar focisták

Komoly esélyt kaphatnak a hazai tehetségek.

Rendhagyó kezdeményezést hirdetett meg a közelmúltban a ProSoccerGlobal Hungary: a felhívás szerint korosztályonként ötven főnek hirdetnek egynapos edzéslehetőséget, amelyen angol edzők által, Angliából érkező megfigyelők előtt tartott tréningeken lehet bizonyítani, majd a kiválasztott játékosok lehetőséget kapnak arra, hogy Angliában profi klubok korosztályos csapataival mérkőzzenek meg.

A ProSoccerGlobal Hungary igazgatója, Takács Gábor a Goal-nak nyilatkozott a Magyarországon most először megrendezésre kerülő akcióról, illetve arról is beszélt, hogy a kiválasztó napok mellett mivel foglalkozik a szervezet.

- A ProSoccerGlobal Hungary-t annak érdekében hoztuk létre, hogy a kialakított kapcsolataink által a magyar tehetségek, a magyar klubok számára ajánlhassunk lehetőséget angliai tapasztalatszerzésre különböző formákban.

Évente négy alkalommal szervezünk táborokat angliai, Premier League Academy-edzők részvételével. Akik az ún. selection team-be bekerülnek, azoknak Angliában lesz lehetőségük kipróbálni magukat.

A játékosok fejlődését ez elősegíti, hozzájárul a profi futballra való felkészítésükhöz. Ősztől pedig általunk szervezett egyéni képzésen is lehetősége lesz részt venni a játékosoknak, amely programok rugalmasan alkalmazkodnak a fiatalok életkörülményeihez, időbeosztásához.

Mindezt pedig a már korábban említett kiválasztó napok segítik elő, amelyről szintén beszélt Takács Gábor.

- Azt gondoljuk, hogy ez a kezdeményeszés mindenkinek hasznos, hiszen a fiatalok egyedülálló lehetőséget kapnak, a szakemberek pedig olyan játékosokkal találkozhatnak, akik a jövő nagy tehetségei lehetnek.

A program keretében az U10 – U18 közötti korosztályos játékosoknak szervezünk kiválasztó napokat, ahol angol managerek, scoutok és edzők jelölik ki a játékosokat, akik meghívást kapnak - klubtól függetlenül - a Hungary Team-be.

Ilyen szakember például Chris McGrath játékosügynök, ő képviseli Onódi Ákost az Aston Villa és az U18-as magyar válogatott kapusát, vagy James Hayes játékosmegfigyelő a Akadémiájáról.

A kiválasztottak lehetőséget kapnak, hogy az Egyesült Királyságban mutassák meg tudásukat Premier League és Championship Akadémiák ellen.

Azon játékosok számára, akik a kiválasztónapon nyújtott teljesítményükkel bekerülnek a PSG Hungary Team-be, és részt vehetnek az angliai túrán, 4 napos felkészítő tábort rendezünk az utazás előtt minden korosztályban. Ezt követően pedig utazunk Angliába 5 napos szakmai labdarúgó túrára.

De a magyar klubok számára is nyitott az angliai túra lehetősége, mindenki számára saját igényeknek megfelelő szervezést biztosítunk.

Hamarosan pedig meghirdetésre kerül a 17-19 éves korosztály számára az USA egyetemi kiválasztó is, ahol a jelentkezőket Amerikából érkező egyetemi edzők fogják megnézni, és akiket kiválasztanak, azok ösztöndíjjal kerülhetnek ki amerikai egyetemekre.



Takács Gábor azt is elmondta, hogy milyen időpontokban kerülnek megrendezésre a próbanapok.

- A kiválasztó napok helyszíne az Angyalföldi Sportközpont lesz, a XIII. kerületben, a Rozsnyay u. 4. szám alatt.

Az időpontokra 2019. július 29. és augusztus 2. között kerül sor: az U10-es korosztály (2010-2011-ben született játékosok) július 29-én, az U12-es korosztály (2008-2009) július 30-án, az U14-es korosztály (2006-2007) július 31-én, az U16-os korosztály (2004-2005) augusztus 1-én és végül az U18-as korosztály (2002-2003) augusztus 2-án.

Végül arról is beszélt a szakmai vezető, hogy a külföldi programokon mi történik.

- Kivételes lehetőségként Premier League és Championship Akadémiák ellen léphetnek pályára a fiatalok, de sor kerül edzésre Premier League Academy edzők részvételével is.

Azonban a munka mellett azért lesz idő szórakozásra és akár Premier League-mérkőzés megtekintésére, stadion túrákra, városnézésre és egyéb kulturális és szórakoztató programokra is.

A ProSoccerGlobal Hungary kiválasztó napjaira a www.prosoccerglobalhungary.com weboldalon jelentkezhetsz, illetve itt minden további információról tájékozódhatsz az egyedülálló lehetőséggel kapcsolatban.

