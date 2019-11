Goal extra: A Tottenham kirúgta történelme egyik legjobb edzőjét, és egy óriásit kockáztatott

Megnéztük, hogy mi zárult le és mi kezdődhet el a londoni klubnál a hét viharos történéseit követően.

Kedd este a válogatott mérkőzések alatt jött a hír, miszerint Mauricio Pochettinót kirúgta a , majd a londoni éj leple alatt megegyeztek José Mourinhóval az argentin utódlásáról.

„Sok éve vagyok a futball világában, és tudom, hogy az edzőknek is van szavatosságuk. Amikor rossz eredményeid vannak, normális, hogy az edző távozik. Egy felelősségteljes döntést hoztunk, mindenkinek így lesz a legjobb.”

Ezek voltak Mauricio Pochettino szavai 2012 novemberében az Espanyol sajtótájékoztatóján. Annak ellenére, hogy többször is megmentette a katasztrófával felérő kieséstől a klubot, ahol korábban játékosként is eltöltött két évet, edzőként pedig új fejlődési pályára állította a klubot, túl későn távozott.

Nem hallgatott felesége, Karina szavaira, aki még a nyáron kérte, hogy távozzon a klubtól, mert nem tud többet kihozni magából és a körülötte lévőkből. A történelem hét évvel később ismételte önmagát, még ha nem is tudjuk Karina véleményét, csak sejthetjük, ugyanis a férje mélyen, a szívében egyetértett volna vele, de a nagy lelépési összeg miatt inkább folytatta.

Miután a Southamptonnal is remekelt (egyetlen teljes szezonjában a 8. helyig kormányozta őket, ami a legjobb helyezésük volt 2003 óta, és a legtöbb pontot szerezte a klub történetében 1993 óta), Daniel Levy kinevezte a Tottenham menedzserének. A Spurs egy BL-indulásra törekvő, 2008 óta trófeát nem nyerő klub volt, ahol a gyenge mentalitás és az egók előtérbe helyezése uralkodott. 1990 óta csak egyszer végzett a top 4-ben a Spurs, 2010-ben, Harry Redknapp vezetésével.

Pochettino öt teljes szezonjából csak az elsőben nem volt legalább negyedik (5. helyezés), azután egymás után négyszer vezette Bajnokok Ligájába a klubot, ahol 2010-et megelőzően csak 1962-ben, a legutóbbi bajnoki címük után jártak.

A folyamatos BL-bevétel pénzügyileg és márkaszempontból is annyira megerősítette a klubot, hogy tavasszal sikerült beköltözniük új stadionjukba, miközben két bajnoki- és három BL-szezonon át a Wembley Stadionban kellett játszaniuk a hazai mérkőzéseiket.

Kétszer a bajnoki címért is harcoltak, a Leicester City és a ellen, de mindkétszer alulmaradtak. Ebben a kétéves periódusban senki sem szerzett több pontot a Tottenhamnél. Megtörte a St. Totteringham’s Day-t, ami mindig az a nap, amikor az bebiztosítja, hogy a Tottenham előtt végez a bajnokságban. Pochettino a legutóbbi három szezonban ezt megtette, de zsinórban négyszer előzte meg a Liverpoolt, háromszor a Manchester Unitedet és a Chelsea-t, kétszer pedig a -t.

Csapatával győzni tudott Klopp Liverpoolja ellen, Guardiola Cityje ellen (bajnokságban és BL-ben), Conte és Mourinho bajnok Chelsea-jei ellen, Wenger és Emery Arsenalja ellen.

Pochettino teljes munkássága alatt csupán 438 millió eurót költött a klub átigazolásokra.

Amint látszik, a Tottenham költötte a legkevesebbet, adott el a második legkevesebbért, nettó eredményük szintén a legkisebb, ráadásul 32%-al költöttek kevesebbet, mint a második legkevesebbet költő Arsenal. Többiek 55%, 60%, 39%, 50%-al költöttek többet náluk.

Rendszeres volt az is, hogy távozó kulcsembereket nem is pótoltak, vagy olcsóbb igazolással próbálták azt megtenni (pl. Kyle Walker->Kieran Trippier).

Pochettino kemény, letámadásra, sok futásra épülő játéka fiatal keretre van tervezve, ám azzal, hogy nem tudtak igazolni az új stadion költségei miatt, továbbá, mivel nem tudtak elég játékost eladni sok pénzért (Walker a rekord, 52,7 millió €-val), nem tudták felfrissíteni a keretet, ami végül belefáradt Pochettino elvárásaiba és üzenetébe.

Pochettino már két éve nyilvánosan kritizálta Levy-t az igazolások hiánya miatt, és jelezte, hogy vérfrissítés kell, azonban az ügyvezető az új stadionnal volt elfoglalva.

Az, hogy 2018 nyarán egy játékost sem vettek (!!!), majd Pochettino így elkormányozta őket a klub első BL-döntőjébe, az a klub legnagyobb eredménye az utóbbi szűk 60 évben.

2013 augusztusa és 2017 októbere között 30 játékos debütált az angol válogatottban, ebből 15 Pochettino alatt játszott, amikor bekerült a nemzeti csapatba (Rickie Lambert, Andros Townsend, Jay Rodriguez, Adam Lallana, Luke Shaw, Calum Chambers, Nathaniel Clyne, Harry Kane, Ryan Mason, Dele Alli, Eric Dier, Danny Rose, James Ward-Prowse, Kieran Trippier, Harry Winks).

Mindent kihozott ebből a projektből, és még annál is többet. Mindörökre a klub egyik legendája lesz, a tavalyi Manchester City és Ajax elleni továbbjutások pedig a legjobb edzők közé repítették az argentint. Ott, ahol egy klub 6 hónappal ezelőtt BL-döntőt játszott elsősorban az edző kiváló munkájának köszönhetően, és most mensztésre került, ott valami nagyon bűzlik…

Pochettino már 2018-ban elment volna a Realba, amikor Zidane váratlanul távozott, de pár héttel korábban hosszabbított szerződést, és Levy nem engedte el. Amikor pedig mostani utódját, José Mourinhót kirúgta a , egyből érdeklődni kezdett az üresedés iránt, és azóta is legszívesebben a Vörös ördögök padjára pályázik, azonban Ole Gunnar Solskjaer (egyelőre) biztonságban van a Glazer családnak és Ed Woodwardnak köszönhetően.

A BL-döntő előtt is kijelentette, hogy győzelem esetén távozna, ami szükségtelen nyomást rakott a klubra története legnagyobb meccse előtt. Levy-vel egyértelműen megromlott a viszonya az átigazolási piacon való magatartás miatt, ami végül a távozásához vezetett.

Az eredményeket és a játékosok morálját látva („Csak ne nézz a Főnökre, akkor nem szól hozzád!” - mondták a játékosok egymásnak edzéseken) érthető a döntés. Azonban az élet nem A-ról vagy B-ről szól, ez a „hamis kettőség” elve, amikor így gondolkodunk.

Levy lehet, hogy jól döntött ebben a pillanatban, azonban több rossz döntése vezetett ide, ami pedig a jelenlegi döntésének érvényességét eltörli.

A világ minimum öt, de inkább három legjobb edzője közé tartozó Pochettino megérdemelte volna, hogy egy erős kerettel harcoljon trófeákért, ám amikor Moussa Sissokóból kell neki labdajárató középpályást faragnia, miközben Sissoko passzolni sem tud átlag feletti szinten, akkor komolytalan a Spurs esélyeiről beszélni, főleg amikor a világ két legjobb klubja ugyanabban a bajnokságban szerepel.

Az argentin nem volt hajlandó lemondani, így megkapja busás lelépési díját, amit meg is érdemel.

Nyugodtan válogathat majd az ajánlatok közül, legyen az a Manchester United, a , a Paris Saint-Germain, vagy a ajánlata. Bármelyik klubnál telitalálat lenne, és nagyon érdekes lesz, mihez tud kezdeni egy olyan klubnál, amely nyaranta elkölt 120-150 millió eurót, és meg tudja tartani a legjobb játékosait.

A Spurs szurkolói imádták, és ő is őket, ezért szomorú, hogy nem tudtak elköszönni egymástól. Viszont Poch így már nyugodtan dúdolhatja az The Other People Place „Let me be where I want to be” című dalát („Hadd legyek ott, ahol lenni akarok”).

José Mourinho lett a Tottenham Hotspur új edzője. Micsoda? Mourinho a Spursben? Meg lennénk lepve, milyen gyakran felmerült már ez a házasság az utóbbi 12 évben, először első Chelsea-ből való távozása, majd Real Madridos időszaka alatt merült fel ez a lehetőség a két fél számára, ám 2019 novemberéig kellett arra várni, hogy Mourinho leülhessen London harmadik legnagyobb klubjának a kispadjára.

A Chelsea-ben töltött harmadik szezonja, majd az egész Unitednél töltött időszaka annyira csalódást keltő volt, hogy a portugál útelágazáshoz érkezett a karrierjében. Egy éven át nem volt munkája, és nem is hívta őt top klub, pedig a Chelsea, a Bayern München, a , az Internazionale és a Real Madrid is edzőt váltott ebben az időintervallumban.

Az általa oktatott játékkoncepció, továbbá a játékosokkal és a klubbal való kapcsolata is romlott, és kívánni valót hagyott maga után. Ha nem tud megváltozni, és minden úgy fog alakulni a Spursnél, ahogy Manchesterben és Londonban történt, ez lesz az utolsó munkája a legmagasabb szinten a portugálnak.

Egyes források szerint ebben az időszakban felvette a kapcsolatot korábbi klubjaival, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy miket rontott el, és hogyan tudna fejlődni. Ha ez igaz, az nagyon pozitív lépés lenne tőle, a játékkoncepció kapcsán pedig szintén sikerült meggyőznie Levy-t, hogy megváltozott (Ezt a Unitednél is elmondta, aztán mégsem változott semmi).

A családja Londonban él, és nagyon szerették volna, hogy Londonban vállaljon ismét munkát, így minden adott a portugálnak.

Mourinho új stábot is rakott össze. Többször járt Lille-mérkőzéseken szabadidejében, ugyanis az ottani sportigazgatóval, Luís Campossal kiváló kapcsolata van. Joao Sacramento (elemző) és Nuno Santos (kapusedző) is csatlakozik Mourinho stábjához.

Mourinho évek óta áll szemben a letámadás és a védekezésből támadásba való gyors átmeneten épülő futball szelével, amihez a Tottenhamnél is hozzászoktak. Az egyetlen kritika, ami Pochettinót érte az az, hogy nem nyert trófeát a klubbal. Mourinho ennek a szakértője, ám mondani sem kell, mekkora hátrányban vannak a Liverpoollal és a Manchester Cityvel szemben, és nem csak a tabellán.

Azonban felmerül a kérdés, milyen egyenlet dobta ki végeredményként a portugált, mikor Julian Nagelsmann, Brendan Rodgers, Carlo Ancelotti, Eddie Howe és Max Allegri is az egyenlet egyes részeiben volt. Ez a kockázat szükségtelennek bizonyulhat, ugyanis, ha Mourinho két éven belül távozik, és jövőre sem jutnak be vele a BL-be (idén már nem fognak), akkor a klub komoly visszaesés elé nézhet, ugyanis a stadionépítés költségeit fizetni kell.

Harry Kane évek óta tartó formahanyatlása is aggasztó, és nem biztos, hogy Mourinho eléggé felmérte támadója helyzetét. Kane-t bokasérülései komolyan visszavetették, a 26 éves csatár számára pedig ez nagyon aggasztó.

Mourinho visszatért. A Mourinho-Klopp, Mourinho-Guardiola, Mourinho-Lampard, és az Arsenal elleni rangadók hihetetlen pikantériát fognak jelenteni. Csak dőljünk hátra, és élvezzük! Csak bizonyosodjunk meg előtte, hogy mi is ott vagyunk éppen, ahol lenni akarunk….

