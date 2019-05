Goal exkluzív: „Egyelőre nincs realitása, hogy a női focistáink is megtöltsék a Camp Nou-t”

A gránátvörös-kékek vezetője szerint forradalom zajlik a női labdarúgásban.

Jordi Mestre, a katalán klub sportért felelős alelnöke a Goal spanyol kollégáinak nyilatkozott a holnapi budapesti döntő előtt, amelyen a Lyon és a csap össze egymással a Groupama Arénában.

A katalánok első alkalommal szerezhetik meg a BL-trófeát, amelyet Mestre egyértelmű sikernek értékel.

- Már az elődöntőbe jutás is siker volt, a döntőbe kerülés pedig igazolja a munkánk eredménysségét. 2010 óta rengeteget fejlődtünk, hiszen nyertünk spanyol bajnokságot, spanyol kupát, Copa Catalunyát, most pedig az európai porondon is sikerrel járhatunk.

De nem csak mi, hanem az egész női foci rengeteget lépett előre Spanyolországban, egyfajta fociforradalom zajlik a női labdarúgás terén. Sokkal jobban a figyelem középpontjába kerültek a lányok, most már tv-s meccseken követhetik a szurkolók a mérkőzéseket.

És ha jönnek a sikerek, akkor ott vagyunk az újságok címlapjain, sokkal többet foglalkoznak velünk a különféle közösségi médiumok is. Ez pedig mindenképpen előre viszi a női labdarúgást.

A klubvezető az esélyesebb Lyon együtteséről is elmondta véleményét.

- Több alkalommal is megnyerték már a Bajnokok Ligáját, nem véletlenül, hiszen a franciák sokkal nagyobb költségvetéssel rendelkeznek, mint akár mi vagy más európai vetélytársaik. Ennek ellenére nem szégyen tanulni a jobbtól, és követendő példát jelent számunkra a Lyonban alkalmazott modell.

Nálunk az is gondot jelent egyelőre, hogy a lányoknál nem tudunk minden korosztályban és településen komplett csapatokat kialakítani, ezért sokuknak együtt kell focizniuk a hasonló korú fiúkkal.

Végül arról is szólt Jordi Mestre, hogy még túl nagy falat lenne megtölteniük a Camp Nou-t

- Nyilván az fantasztikus lenne, ha a fiúkhoz hasonlóan a lányok is a katalán szentélyben tudnának tömegek előtt futballozni hétről-hétre, de tisztában kell lennünk a realitásokkal. A Camp Nou-ban közel 100 ezer ember fér el, nekünk már az is siker most, ha megtöltjük a Miniestadió-t (kb. 15.000 fő befogadására képes – a szerkesztő).

Azonban a célunk mindenképpen az, hogy minél több néző előtt játszhassunk majd a jövőben a Camp Nou-ban, és ha a sikerek jönnek, akkor egyre több szurkoló lesz kíváncsi a lányokra is.

