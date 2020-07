Goal Exkluzív: A korábbi válogatott futballista egyedi módon segíti a fiatal magyar sportolókat

Lázár Pál, a MOL Fehérvár FC korábbi játékosa hisz a magyar fiatal sportolókban, és olyan képzést ad nekik, amilyen még kevés volt Magyarországon.

A Lazar Project 2020-ban indult el hivatalosan, ahol egy komplett csapat foglalkozik azokkal a fiatal reménységekkel, akik a jövőben a magyar profi sport kiemelkedő alakjai lehetnek.

A korábbi válogatott labdarúgó már tudatosan készült a profi sport utáni életre, jól élte meg a bezártsággal tarkított „karanténos időszakot”, valamint Szoboszlai Dominikről is beszél Buda Áron kollégánknak.

Több csapat

Hogy érzed magad most a bőrödben?

– Lezárult egy számomra kellemes időszak, elindult most a gyermekeimnek az óvoda. Jól éltem meg ezt az egészet, sokkal több időt töltöttem a gyerekekkel, mellette pedig sokaknak tudtunk segíteni a projektben, amit elkezdtünk. Alapvetően nagy tanulság volt ez a néhány hét, sokat tanultam magamról, és a fontossági sorrendet is átrendeztem az életemben.

Van bármilyen hiányérzeted a pályafutásoddal kapcsolatosan?

– Ahonnan indultam, nagy dolognak tartom, hogy válogatott lehettem, külföldön futballozhattam, valamint bajnokságot is nyertem, de jóval többet is kihozhattam volna belőle. Szerintem sokan vannak úgy, ha gyerekkorunktól kezdve megkapják a komplex képzést, ami mentális, fizikális és technikai egyaránt, akkor sokkal messzebbre juthattak volna. Ezzel így vagyok én is. Úgy érzem, mentálisan erősebb lettem volna vagy tudatosabb, akkor szebb karrierem lett volna. Félreértés ne essék, nem bánok semmit, viszont ha a tudatosabb lettem volna, akkor jobb játékos lehettem volna. A magyar utánpótlás-sportolóknak az edzések mellett szerintem az egyik legfontosabb, hogy bizonyos szinten mentálisan is képezzék őket. A sportolói karrierem alatt úgy vettem észre, erre 100-ból 99 sportolónak szüksége van.

A visszavonult futballisták többsége egy ideig nem találja még a helyét a világban, neked viszont gyakorlatilag egyből megvolt az új perspektíva az életedben a profi élet után.

– Jóval korábban abbahagytam az élsportot, mint azt terveztem, de így hozta az élet. Viszont 25 éves koromtól kezdve készültem a futball utáni életemre. Mindig olvastam, ha volt egy kis szabadidőm, autodidakta módon is sokat tanultam, nem igazán pókereztem a többiekkel. Tudtam azt is, hogy valami fontosat szeretnék tenni a közösségért, de nem tudtam pontosan, mi lesz az. Ahogy jött a pályafutásom vége, egyre jobban körvonalazódott, hogy mi lesz az utam. Jártam az utánpótlás-meccsekre, elvégeztem néhány szükséges képzést. Hozzá kell tennem, rengeteg hibát is vétettem karrierem és magánéletem során, amikből levontam a tapasztalatokat. Sok mindenre megtanított az élet, sok pofont kaptam „tőle”, de ezáltal váltam sokkal alázatosabbá az emberek felé. Összességében ezek után jöttem rá, hogy szeretnék és tudok is segíteni a gyerekeknek és családjaiknak, ebből indult ki az egész projekt. Azt gondolom olyan csapatot hoztam létre, olyan elvek mentén, ami tud valami maradandót alkotni.

HA TÖBBET SZERETNÉL MEGTUDNI A LAZAR PROJECTRŐL, AKKOR KATTINTS IDE.

Mikor fogalmazódott meg benned a Lazar Project gondolata?

– Ahogy az imént említettem, 2019 januárjában elkezdtem járni utánpótlás-meccsekre, sok gyerkőccel és szülői reakciókat láttam közelről. Találkoztam egy apukával, akinek a fiának segítettem barátilag több területen előrelépni. Például táplálkozásban, erőnlétben, vagy éppen mentálisan. Azt mondták a szülők, hogy fél év alatt hatalmas segítség voltam a számukra, hogy ott voltam velük szinte végig, és hogy szerintük nem sikerült volna a gyermekének elérni az első nagy célját, ha én nem vagyok. Kikerült a gyermek külföldre, én pedig elkezdtem blogot vezetni ezzel kapcsolatban. Ingyenes konzultációkat tartottam szülőknek, beszélgettem velük. Sokuknak szüksége volt az iránymutatásra, mert ahol a gyermekük sportol, ott az egyesületnél nem kapják meg a szükséges egyéni fejlesztést. Tavaly decemberben kezdtünk el dolgozni közösen a csapatommal, januártól pedig hivatalosan elindult a Lazar Project. A visszajelzések alapján merem mondani, hogy ilyen szintű Elit Program nem volt még itthon. Úgy látom, hatalmas segítség a gyerekeknek, amit csinálunk, és ahogy csináljuk. Széles körű fejlesztés szükséges nekik. Három-hat hónap alatt láthatóan szintet lép a fiatal sportoló, akik az egyesületi edzéseken kívül 30-60 plusz külön foglalkozáson vesznek részt nálunk, ügyelve az egyensúly megtartására az egyesületi edzések mellett. Semmi mást nem adunk a gyermekeknek csak a megérdemelt külön egyénre szabott foglalkozásokat.

Mi volt a kiinduló pontja a Lazar Project, mikor kezdtél el ezzel komolyabban foglalkozni?

– Korábban belül nem éreztem jól magam, nem volt meg az az igazán jó érzés. Egy idő után akartam fejleszteni magam, mert éreztem nem jó az irány. Nem volt látható baj az életemben, de mégis éreztem, hogy lépnem kell. Egy idő után arra jutottam, hogy miért hajszolom a dolgokat, a külsőségeket? Mert nem a kocsi, a pénz és a szép ház a fontos. Plusz, ha gyermekkoromban felkészítenek mentálisan, akkor profi koromra sokkal stabilabb lettem volna. Ezt nem csak magamon, hanem más sportolókon is láttam, ahogy beszélgettem velük. Kifelé lehet azt mutatni, hogy minden rendben, ha belül mégis vívódik az ember. Elismerem, sok hibát vétettem, de levontam a következtetést, és így lett meg a Lazar Project gondolata.

Miért szükséges egy utánpótlás korú sportolónak a személyes, egyénre szabott fejlesztés?

– Amikor elkezdtem focizni, nagyon kevés extra segítséget kaptunk az egyesület vagy az edzők által. Megtartották az edzést és mehettünk haza. Semmilyen szinten nem volt egyéni képzés. (Tisztelet a kevés kivételnek, és hálával is tartozom nekik.) Manapság sok szép stadion és edzőközpont van, de ugyanúgy, 25 év elteltével sem kapják meg a megfelelő segítséget a gyermekek. Kevés helyen figyelnek a sportolókra, ahogy szerintem kellene. Ami beigazolja azt, hogy szükség van gyökeres változásra. Nem tudtunk olyan szinten előrelépni generációk után, ahogy reméltük. A külsőséggel nem változott párhuzamosan hasonló szinten a „tartalom”. De én nem akarom ujjal mutogatni senkire. Én szeretnék olyan emberekkel dolgozni, akik akarják a változást. Szerintem a kulcs abban van, hogy egyénre szabottan, mentálisan is fejlesszék a gyerekeket. mert kipróbáltunk mindent: német, holland, stb… de változás nem történt meg, hiszem, hogy ebben van, hogy egyéni fejlesztésre van szükség. Emellett pedagógus szemléletű edzőkre, de például a táplálkozás, erőnlét, prevenció, regeneráció is nagyon lényeges. Minden területtel kell foglalkozni.. Nyugat-európai kluboknál ezek alap dolognak számítanak. Itthon nincsen olyan motiváció a gyerekekben, mint a délszláv társaikban. Ott a gyerekek nem keresnek pénzt, amíg nem törnek ki. Itthon kicsit „ki van nyalva” a gyerekek popsija. Nincs meg bennük a kellő tűz. Sok mindent megkapnak a szülőktől, túlmenve az egészséges határon.(Tisztelet a kivételnek). Ismerek olyan történetet, hogy a korábban motivált jó teljesítményű és szemléletű sportoló Magyarországon 13-14 évesen olyan ajánlatot kapott, hogy igazoljon hozzájuk, amire „nem tudott” a család nemet mondani, de benne olyan pénzösszeggel, ami a korábban motivált sportolóra nem volt jó hatással. Egy idő után visszaesett a motivációja és romlott a teljesítménye. De hogyan tudja egy fiatal azt kezelni, amikor ennyi évesen több pénz van nála, mint a szüleinél? Viszont aki tehetséges, azokkal foglalkozzanak külön is, mert nagyon sok melót kell beletenni, mert a tehetség nem lesz elég egy idő után. Ugyanakkor a szorgalom legyőzheti hosszú távon a tehetséget. Gyerekkorban le kell rakni a jó alapokat.

Mennyivel tudja megnövelni a sportoló teljesítményét az, ha egyénre szabott fejlesztéseket kap?

– Pedagógus szemléletű edző dolgozzon vele, ez a legfontosabb. Aki ért a gyerekek nyelvén. Felmérések utáni hatalmas mértékben fejlődik a gyermek. Viszont, ha fejben gyenge vagy, az olyan, mintha nem lennél jó. Minden mentális alapokon van.

Milyen területeken tud a Lazar Project segíteni a fiataloknak?

– Ahogy említettem a mentális része az alap. Szakemberünk stresszkezelő, lámpaláz kezelő technikákat tanít meg a gyerekeknek, segítjük a kommunikációjukat. Természetesen van egyéni képzésünk is egyenlőre csak labdarúgásból. A dietetikus összerakja felmérések után az egyénre szabott étrendet. Az erőnléti részlegen erőfejlesztésben és mozgáskultúrában segítjük a fiatalokat. A regenerációban masszázs, egy korosztály felett pedig krioszaunára is van lehetőség. Angliában remekül működik a boksz, ezt mi is alkalmazzuk, és észrevettük, hogy a gyerekeknek önbizalom szempontjából nagyon jót tesz. Imádják. Önbizalomnövelés, új mozgáskultúra, kiadhatják a bennük lévő feszültséget. A jóga pedig azért fontos, mert rugalmasságot szerezhetnek a sportolók. Ezen kívül a szülők részére is van egy oktató anyag, egy konzultáció arról, miben tud segíteni a gyereknek.

Milyen szerepe van a sportolók fejlesztésében a szülői háttérnek?

– A gyermek választ egy sportágat (legjobb esetben amit szeret), és azt gondolom, hogy szülőnek pedig támogatnia kellene benne, amennyire tőle telik. Legyen a gyerekkel őszinte, de az nagyon fontos, hogy a szülő biztosítsa a hátteret. Ne lásson bele a gyerek képességeibe többet, mint ami a realitás. Ne szóljon bele a szakmai dolgokba – meccsek, edzések – folyamán. Sok esetben bekiabálnak, az sem tesz jót a gyermekeknek. Akkor szokott ez menni, ha megfelelő az edző. Ha látja, hogy az edző megfelelően felkészült, akkor bízza rá az edzőre. Ha kérdése van, akkor neki kell dönteni, hogy maradjon-e a gyerek. Támogatnia kell a gyermekét, de őszintének kell vele. Szeresse mindenféleképpen, ha jól és akkor is, ha éppen rosszul teljesített.

A magyar utánpótlás-válogatottak az elmúlt években jártak több kontinens vagy világtornán, az ott játszó játékosok többsége mégsem tudta átlépni később a nemzetközi mércét/küszöböt. Mi lehet ennek az oka, hogy utánpótlás korukban kiemelkedően teljesítenek, majd lemaradnak az elithez képest?

– Erre nálam okosabbak sem tudják a választ. Erőnlét vagy mentális részre kell figyelni, valami mégis hiányzik. Úgy közelíteném meg, hogy komplexen hiányzik a futballképzésből valami. Egyénre szabottabban kellene fejleszteni a sportolókat, mert látjuk, hogy mi nem megy. Én ezt hiszem, hogy ez az, ami hiányzik. Fiatal korban nem jön ki a különbség, de később az alapok sokat számítanak. A felnőtt szinthez a tudást utánpótlás korban adják meg, de ezzel új dolgot nem mondtam.

A cikk lejjebb folytatódik

A magyar futballélet egyik legnagyobb reménysége Szoboszlai Dominik, akit a napokban jelöltek a Golden Boy lehetséges díjazottjai közé. Neked mi a véleményed róla?

– Hatalmas tehetségnek gondolom, az édesapja sokat foglalkozott vele, ott kapott egy első löketet, alapot, ami látszik a technikai tudásán, és a megmozdulásain is. Megvannak olyan alapok, amik később nehezebben taníthatóak. Olyan fejlesztést kapott, aminek megvan az eredménye. Ő az a tipikus példája annak, akivel foglalkoztak. Rengeteg egyéni képzést kapott, a salzburgi akadémia pedig amolyan Kánaán az utánpótlás-sportolóknak. Az ő esetében azt látom, hogy néha a magabiztosságot összekeverik a nagyképűséggel. Mentálisan nagyon erős. Nagyon jó helyen edződött és rengeteg munkát tett bele a karrierjébe, ezért tart ott jelenleg, ahol. Hiszem, hogy ha a gyerekekkel ilyen szinten foglalkoznak, akkor később felnőttként sokkal többet ellehet érni nemzetközi szinten is.