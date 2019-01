Goal elemzés: Emery tökéletes haditervet eszelt ki az ötlettelen Chelsea legyőzéséhez

Taktikai elemzésünkben ezúttal az Arsenal és a Chelsea összecsapásának érdekességeit vizsgáltuk meg.

A Bajnokok Ligája indulás szempontjából kulcsfontosságú rangadón az Arsenal hazai pályán 2-0-ra legyőzte a Chelsea-t, ezzel három pontra csökkentve a különbséget a két csapat között.

Unai Emery a szezon során már számos felállásban pályára küldte az Arsenalt, és ezúttal a baszk mester az ellenfélhez alkalmazkodva a 4-3-1-2-es formáció mellett tette le a voksát, amelyben a két csatár, Aubameyang és Lacazette mögött a szezon végén már biztosan távozó Aaron Ramsey kapott helyet, a hetek óta mellőzött Mesut Özil pedig csak a kispadról nézte végig a mérkőzést.

Maurizio Sarri nem húzott váratlant, a Chelsea megszokott módon 4-3-3-ban állt fel, klasszikus center nélkül. Olivier Giroud csak a kispadon kezdett, Alvaro Moratát pedig már csak órák választják el az Atlético Madridtól, így ő a keretben sem kapott helyet. Eden Hazard-t két oldalról Pedro és Willian próbálta támogatni, a középpályán pedig Kanté és Jorginho mellett most Kovacic kezdett.

Amíg az Arsenal rendre szenved a kreativitás hiányától az olyan csapatok ellen, amelyek szívesen átadják nekik a területet, a mindig a saját játékát erőltető Chelsea ellen Unai Emery-nek emiatt nem kellett aggódnia, és kitűnően felkészítette csapatát az ellenfél gyengéiből, amiket sikerült is kihasználni.

Nem véletlen, hogy a baszk szakember a 4-3-1-2-es "gyémánt" felállást választotta erre a meccsre, hiszen a Tottenham is ezt a formációt alkalmazta azon a meccsen, amelyen sikerült darabokra szedniük a Chelsea-t a Wembley-ben.

Akárcsak Mauricio Pochettino, úgy Unai Emery is rendkívül agresszív letámadást kért a játékosaitól a Kékek ellen, aminek meg is lett az eredménye: a Chelsea csak nagyon nehezen tudta kihozni a labdát, és az Arsenal játékosai az első félidőben összesen 8 sikeres szerelést hajtottak végre az ellenfél térfelén.

Ahogy arra már a Premier League-ben szinte minden csapat rájött, a Chelsea játékának ellehetetlenítéséhez Jorginho kikapcsolása a kulcs, és ezért Aaron Ramsey az első félidőben szinte végig szoros emberfogással követte az olasz középpályást, aki így csak nagyon nehezen tudott labdához férkőzni. Ha pedig ez mégis megtörtént, akkor az azonnali presszing miatt sokszor rossz megoldást választott.

Az Arsenal célja elsősorban az volt, hogy a megtömött középpályával a Chelsea-t az oldalvonal mellé kényszerítse, hogy ott aztán megkíséreljék agresszívan visszaszerezni a labdát.

Az Arsenal két csatára a Chelsea két középső védőjére figyel letámadásnál, miközben Ramsey szorosan követi Jorginhót. Amint a labda elindul a szélsőhátvéd felé, az azon az oldalon játszó középpályás (ebben az esetben Torreira) is megkezdi a letámadást.

Kovacic az oldalvonal mellé kilépve próbálja segíteni a labdakihozatalt, de ahogy a képen is látszik, Granit Xhaka feladata ilyenkor a visszalépő játékos követése. A Chelsea játékosai előtt nincsenek könnyen megjátszható passzopciók, így a jelenet végén az Arsenal labdát szerez az ellenfél térfelén.

Az Arsenal letámadása az első fél órában különösen annak intenzitásának köszönhetően (az Ágyúsok több mint 120 kilométert futottak a meccsen) rendkívül hatékony volt, de a Kékek néhány gyors kombinációval olykor gyorsan fel tudtak érni az ellenfél kapuja elé.

Willian mélyen visszalép a saját térfelére, kimozgatva ezzel a pozíciójából az őt követő Bellerint. A beinduló Marcos Alonso így szabadon tudja támadni az üres területet, miután Willian sikeres csúsztatását követően megkapja a labdát.



A Chelsea ugyan már az első félidőben is jó párszor el tudott jutni az Arsenal tizenhatosának előteréig, de Sarri csapatának legnagyobb gondjai itt kezdődtek. Az Ágyúsok ekkor is nagyon kompaktan, a pálya közepét megszállva védekezetek, sokszor tudatosan üresen hagyva a széleket, ugyanis a Chelsea-nek valódi középcsatár híján szinte semmiféle jelenléte nem volt a tizenhatoson belül. Ráadásul Eden Hazard is többnyire a pálya bal oldala felé lépett vissza, így csak meddő adogatásig jutottak a vendégek, mielőtt a reménytelen beadási kísérleteket eltakarította a Sokratis-Koscielny páros.

Amíg az Arsenal öt játékossal védi a tizenhatos közepét, közöttük mindössze az apró termetű N’Golo Kanté helyezkedik, szinte lehetetlenné téve a sikeres beadásokat.



A Chelsea számára problémát jelentett az Arsenal támadásépítésének megzavarása is, köszönhetően az Ágyúsok négy a három elleni létszámfölényének a középpályán.





Az első Arsenal gólt megelőző támadásnál Kovacic kilép, hogy Sokratist támadja le, ezért Granit Xhaka teljes szabadon kaphatja a labdát, mivel a magasabban helyezkedő Torreira és Guendouzi lekötik Kanté és Jorginho figyelmét.

Az Arsenal támadásban megpróbálta minél jobban széthúzni a Chelsea hátsó négyesét. Ennek érdekében Aubameyang és Lacazette folyamatosan az egyik középhátvéd és a szélsőhátvéd közötti területet támadta, esetleg visszaléptek, hogy Azpilicuetát vagy Marcos Alonsót kimozgassák a helyükről. Ebben az esetben a jobb oldalon Torreira, a bal oldalon pedig Ramsey indult be az így megnyíló területbe, miközben a hosszú oldalon helyezkedő csatár végzett támogató mozgást.

Ennek ellenére az Ágyúsok mindkét góljukat két kidolgozott pontrúgásvariációból szerezték: Lacazette találatánál egy kisszögletet követően Bellerin adhatott be teljesen szabadon, Koscielny góljánál pedig a hosszú oldalon Kolasinac maradt teljesen üresen, hogy a visszafejelt labdáját Sokratis kanalazza középre Koscielny-nek.

A szünet után Emery apróbb változtatást hajtott végre: innentől Guendouzi és Torreira már nem léptek ki a szélső védőkre, hanem Kantéra és Kovacicra koncentráltak, és Ramsey Jorginhóról leválva helyezte olykor nyomás alá a felfutó játékosokat.



Ez azt is eredményezte, hogy Jorginho többet jutott labdához, de mivel az Arsenal a kétgólos előny tudatában már mélyebben védekezett, és a Kékeknek továbbra sem volt jelenléte a tizenhatoson belül, így ez nem okozott problémát.



Emery a második félidőben Iwobi és Maitland-Niles beküldésével alighanem megpróbálta kihasználni az egyre feljebb húzódó Azpilicueta és Marcos Alonso mögött megnyíló területeket, de Bellerin sérülése miatt borult a terv, és Elneny beállása után az Arsenal a saját kapuja elé visszahúzódva 4-4-1-1-ben védekezett.



Maurizio Sarri csak nagyon későn reagált, és Olivier Giroud beállása után hiába volt már egy erős, jól fejelő csatár is a pályán, az Arsenal tíz játékossal védte a kapu előterét, ami miatt meddő volt a Chelsea mezőnyfölénye.

Az Ágyúsok győzelmével rendkívül izgalmassá vált a negyedik helyért folytatott küzdelem, hiszen nem csak Emery csapata, de az Ole Gunnar Solskjaerral feltámadó Manchester United is három pontra megközelítette Maurizio Sarri csapatát.

