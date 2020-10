Goal 50: Szoboszlai és Gulácsi is a jelöltek között – szavazzunk

Szavazzunk a legjobb magyar játékosokra! Azt már megszoktuk, hogy Szoboszlai Dominik nélkül nincs jelentősebb európia szurkolói voksolás, de most nemcsak rá, hanem Gulácsi Pétert is támogathatjuk. Ráadásul a Goal50-ben az a legjobb, hogy nemcsak ez egyiküket, hanem mindkettőt támogathatjuk, hiszen 10 futballistát jelölhetünk. Messi, Lewandowski, Ronaldo, Szoboszlai, Gulácsi – nem kérdés, hogy kire szavazunk!

SurveyGizmo is a flexible survey software tool built to handle all your unique needs. Please take my survey now

A férfi és női győztest november 10-én, 13 órakor jelenti be a Goal szerkesztősége.

Több csapat

Egy évvel ezelőtt Virgil van Dijk nyert, de most azért komoly sansza van a minden sorozatban mindent megnyerő játékosoknak. Rajtuk kívül több fiatal is szerepel a 100-as listán, hiszen ott van Kylian Mbappe, Erling Haaland és Mason Greenwood. Vagyis Szoboszlai és Gulácsi mellett is van kire szavazni.