Goal 50 közönségszavazás: Lewandowskit választották meg 2019/20 legjobbjának

A Goal 50 bajnokának keddi bejelentése után a Bayern sztárja, Robert Lewandowski megnyerte a szurkolóknak kiírt rajongói szavazást is.

Robert Lewandowski, a GOAL 50 győztese és a támadója megnyerte az idén először lebonyolításra kerülő GOAL 50 közönségszavazását is.

A GOAL kedden a világ legjobb játékosának hirdette ki a lengyelt, aki a 2019/20-as szezonban 47 tétmeccsen szerzett 55 góllal vezette triplázáshoz a bajorokat.

Lewandowski most a "Rajongók bajnoka" titulust is megnyerte - 176 ország 26.000 szavazata futott be a közvélemény-kutatáson.

Lionel Messi a eredménytelen szezonja ellenére landolt a ranglista második helyén, a dobogó harmadik pozícióját pedig a Premier Leagueben új asszisztrekordot beállító Kevin De Bruyne érte el.

Cristiano Ronaldo, a játékosa a negyedik helyet biztosította be magának a rá érkező szavazatokkal. Őt követi a két -sztár, Kylian Mbappé és Neymar, akik fontos szerepet játszottak abban, hgoy a párizsiak, történelmük első -döntőjében vegyenek részt.

Manuel Neuer, aki Lisszabonban többször is kibabrált Mbappéval és Neymarral, lett a hatodik helyezett - ezzel ő lett a legjobb helyezést elért kapus a közönségszavazáson.

A játékosa, Sadio Mané is főszerepet játszott a Liverpool 30 év után először megnyert bajnoki címéből - ő lett a hetedik. Szintén bekerült a Top 10-be Thiago, aki nyáron az FC Bayerntől a Liverpool csapatához tette át a székhelyét.

Feltűnt pár meglepő név is a szurkolók rangsorában: például a Leipzig kapusa, Gulácsi Péter és a Salzburg tehetsége, Szoboszlai Dominik is.

A Goal 50 egy olyan éves kitüntetés, amelynek során az év 50 legjobb hölgy és férfi játékosát díjazzuk.

A bolygó 42 Goal-szerkesztőségének tagjai a játékos egész évben nyújtott, fontos meccseken prezentált teljesítményét, a labdarúgásra gyakorolt hatását, valamint a klubbal és a válogatottal aratott sikereit figyelembe véve hozza meg döntését.

A Goal 50 közönségszavazás az olvasóink által választott 100 fős listából tevődik össze.