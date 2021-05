Glazer bocsánatot kért, Klopp híve a demokráciának

Jürgen Klopp, a Liverpool vezetőedzője nem lepődött meg azon, hogy a Manchester United elleni idegenbeli mérkőzésen a hazai szurkolók tüntettek és emiatt félbe kellett szakítani a mérkőzést.

"Abszolút híve vagyok a demokráciának, ami azt jelenti, hogy örülök, hogy az emberek ki akarják nyilvánítani a véleményüket - szerintem ez teljesen rendben van."

Másik oldalról is megvizsgálta az eseményeket az 53 éves német edző.

"Pár hete, amikor a Super League miatt elkezdődtek a tüntetések, mondták: figyeljünk oda arra, hogy senki ne sérüljön. Hallottam, hogy pár rendőr megsérült, az ilyesmi viszont nem fordulhat elő. Viszont az ajtókat sem szabad feltörni. A véleménynyilvánítás teljesen rendben van, amíg békés, de úgy tudom: nem teljesen volt az."

A múlt hétvégi meccs előtt a Vörös Ördögök rajongóinak ezrei gyűltek össze és protestáltak a MU-tulaj Glazer és a Super League csatlakozás ellen. Jópáran be is jutottak a stadionba, többen pedig azt akadályozták meg, hogy a csapatbusz eljusson a stadionba.

Glazer pénteken, a szurkolók elveit megértve egy nyílt levélben kért bocsánatot a MU-rajongóktól a Szuperliga-tervek miatt.

Az amerikai ügyvezető kiemelte, hogy nyitottak arra, hogy a szurkolókkal, az UEFA-val és a Premier League-gel is megerősítsék a kapcsolatukat. Prioritásaként emelte ki azt is, hogy a klub iránti elkötelezettségük és felelősségük tudatában, a hagyományokat is figyelembe véve erősítsék a Manchester Unitedet, szerinte jó úton is haladnak efelé.

Foglalkozni fognak a rajongók javaslataival és találkozót hirdetett a szurkolói fórum tagjaival a klub ügyeiben.

