"Giroud-t igazságtalanul kritizálják" - megvédte csatárát a francia szövetségi kapitány

A Chelsea támadója jelentős mérföldkőhöz érkezett a francia válogatottban.

A Moldova ellen szerzett góljával Olivier Giroud lett holtversenyben a francia válogatott történetének harmadik legeredményesebb gólszerzője, ennek ellenére a csatárát folyamatosan érik kritikák, amiknek Didier Deschamps szerint nincsen alapja.

Giroud-t különösen a 2018-as világbajnokság alatt kritizálták, amiért nemhogy gólt nem tudott szerezni, de 546 perc alatt még az ellenfelek kapuját sem találta el. Ennek ellenére Deschamps folyamatosan bizalmat szavazott neki, és a csapat legutóbbi Európa-bajnoki selejtezőjén már a 34. gólját szerezte a 32 éves játékos, befogva ezzel az örökranglistán David Trezeguet-t.

A Chelsea támadóját már csak a 41 gólos Michel Platini és az 51 gólos Thierry Henry előzi meg, Deschamps szerint pedig Giroud akár előrébb is léphet a rangsorban.

- A klubjában kevesebbet játszik, de az Európa Ligában rendszeresen gólokat szerez. A jelenléte rendkívül fontos a csapat számára, de persze jobb, hogy most be is talált. A 34 góllal fontos mérföldkőhöz érkezett, ráadásul egy nagyon nehéz időszakon van túl, sokszor igazságtalanul kritizálták. Amíg beválogatom, addig megvan az esélye arra, hogy még előrébb lépjen, de nekem nem az a feladatom, hogy neki segítsek. Amíg ott van a pályán, addig képes gólokat szerezni. Mindig friss és elkötelezett, és ezt fenn is kell tartania - mondta Giroud-ról a francia válogatott szövetségi kapitánya.

A cikk lejjebb folytatódik

Didier Deschamps nagyon erős csapatot küldött pályára Moldova ellen, és ennek megfelelően a francia válogatott 4-1-es kiütéses győzelemmel, meggyőző játékkal kezdte az Európa-bajnoki selejtezőket.

