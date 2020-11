Giroud nyomás alatt, ügynöke szerint új kihívást keres

Oliver Giroud és ügynöke, Michael Manuello kilátásba helyezte az idő előtti klubváltás lehetőségét.

A 34 éves francia támadó megérti a helyzetét a Chelseanél, de szeretne ott lenni az EB-n, ezért játéklehetőségre van szüksége. Nemzeti csapata a magyar, a portugál és a német válogatottal van egy csoportban.

Giroud többször is kifejezte már a távozási szándékait - a tavalyi váltás például azért hiúsult meg, mert a el volt tiltva az átigazolási piactól, illetve éltek az opcionális, plusz egy éves, automatikus szerződéshosszabbítással.

Az egykori -támadónak most lehetősége van arra, hogy egy másik csapatban folytassa a pályafutását. Szerződése 2021 nyarán jár le, a kékek januárban látnának belőle utoljára pénzt.

