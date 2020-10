Gimnáziumban öltöztek át a Bayern játékosai

Furcsa körülmények előzték meg a Bielefeld és a Bayern szombat esti találkozóját, ugyanis a müncheni sztárok a szigorú korona-szabályok miatt nem vehették igénybe a stadion vendégöltözőjét.

Ennek következményeként a stadiontól 50 méterre lévő Gertrug-Bäumer gimiben öltöztek át a meccs előtti bemelegítésre. A hazaiak jófejségét jelzi, hogy egy fekete szőnyeget is kiterítettek a két épület közé, hogy el ne tévedjenek a bajor klasszisok.

Közvetlenül a mérkőzés előtt Hansi Flick is olyat tett, amit nem gyakran látni a futballpálya mentén.

What a coach. What a human being ⭐️ https://t.co/yA1mQAFucv pic.twitter.com/HpBkqMtDtw