Giggs exkluzív: Remélem, hogy jövőre is Solskjaer lesz a United menedzsere

A walesi klasszis szerint nem kétséges, hogy ki fogja dirigálni a Vörös Ördögöket a következő idényben.

A Bajnokok Ligáját népszerűsítő Trophy Tour Heineken-kampány keretében járt Dél-Afrikában Ryan Giggs, akivel a Goal helyi kollégái készítettek exkluzív interjút.

A Manchester United legendája üdvözli a Vörös Ördögök szereplését, mióta Ole Gunnar Solskjaer átvette a kispadot Jose Mourinhótól.

- Fantasztikus, ami most a csapattal történik. Senki sem várt ilyen jó szereplést a váltás után, hiszen csupán a Paris Saint-Germain elleni első meccsen szenvedtek eddig vereséget. Pedig a United már játszott olyan csapatok ellen Angliában, mint a Liverpool, a Chelsea, a Tottenham vagy az Arsenal, és tőlük sem kapott ki.

Amit Ole az elmúlt három hónapban letett az asztalra, az lenyűgöző, most mindenki boldog a klubnál: nem is lehet kérdés, hogy a következő idénytől is neki kell lennie a United menedzserének.

Giggs kitért arra is, hogy neki milyen volt leülni a kispadra, amikor a United akkori trénere távozott az együttestől.

- Nekem csak négy meccsen kellett dirigálnom a fiúkat. Ráadásul én akkor még játékosként nevezve is voltam a keretbe, azaz kicsit más volt a szituáció, mint ahogy Solskjaernek kellett beugrania. Amikor én átvettem a csapatot, akkor tudtam, hogy ez csak ideiglenes szerep lesz. Azonban Ole több száz meccses edzői tapasztalattal érkezett az Old Trafford-ra, azaz neki valós tétje volt a bemutatkozásának és a csapat szereplésének, hiszen ez újabb megbízatást eredményezhet neki.

A walesi klasszis beszélt arról is, hogy mi lehet Solskjaer titka, és mi a különbség Mourinhóhoz képest.

- Ha játékosként nem érzed magad jól, akkor az a játékodon is meg fog mutatkozni. Azonban ha élvezed, akkor olyan megoldásokra is képes leszel, amelyek sikerre vezetnek és fejlődhetsz általuk. Ezt látom Pogba, Martial vagy akár Rashford esetében is. Ole nagyon jól megtalálta a hangot mind velük, mind az egész öltözővel.

És persze nem mellékes, hogy a sikerek mennyit löknek a csapaton. A sorozatos győzelmek miatt teljesen megváltozott a hangulat az Old Traffordon, amely előfeltétele lehet, hogy a United visszatérjen a régi sikerek útjára.



