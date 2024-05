Gerával szerződést hosszabbítottak a Ferencvárosnak fejelt gólja után – HIVATALOS!

Szeretne még válogatott lenni.

Szerződést hosszabbított a DVTK és több poszton is bevethető játékosa, Gera Dániel – jelentette be hétfőn a diósgyőri klub.

„Nagyon sok szép pillanatot éltem át a Diósgyőrbe igazolásom óta, ezért néha úgy érzem, mintha több idő telt volna el, pedig tényleg csak két éve történt. Az egyik legemlékezetesebb pillanat számomra a Nyíregyháza elleni gólom. Hétezernél is többen szurkoltak a stadionban, és amikor betaláltam, elképesztően nagy boldogság töltött el. Az első mindig különleges, így az első gólom nagyon is különlegesnek bizonyult, még el is érzékenyültem. Mindig hangoztattam, hogy azért kezdtem el focizni, hogy emberek, méghozzá sok ember előtt játsszak, és úgy érzem, hogy itt Diósgyőrben ehhez adottak a feltételek” – idézte a klubhonlap Gera Dánielt.

A 28 éves labdarúgó elmondta, a DVTK és az ő részéről is hamar megszületett a döntés a szerződés meghosszabbításáról, ezért gyorsan mentek a tárgyalások, a papírmunka több időt vett igénybe.

Úgy fogalmazott: a hosszabbításban az a jó érzés, hogy két elégedett fél kell hozzá, azaz a játékost is szeretik, és ő is szeret annál a klubnál lenni.

„A legfontosabb célom, hogy minél előrébb végezzünk a tabellán, mert az a típus vagyok aki mindig előre néz. Ezen kívül mindenkinek ki kell tűznie saját célt, mert az viszi előre a csapatot is, így természetesen nekem is megvannak az egyéni céljaim. Még nem tudom, a stáb melyik poszton számol velem, ám ha jobb oldali védőként, akkor ott akarom kihozni magamból a maximumot, ha jobbszélsőként, akkor pedig ott, de minél több kanadai pontot akarok gyűjteni. Szeretném a játékommal felhívni magamra a figyelmet, mert szeretnék még válogatott lenni. Illetve, ahogy már elmondtam, Magyarországon belül nem szeretnék máshol játszani, viszont a bennem élő gyermek még mindig vágyik arra, hogy külföldön szerepeljen. A célok eléréséhez jól kell játszani, mindent ki kell adni magamból, ami mindenkinek jót tesz” – szögezte le Gera:

„Az elmúlt két évben még érettebb, még önazonosabb lettem. Amikor idejöttem, akkor szerettem volna kilépni a komfortzónámból, és sikerült még jobban megismerni magam az itt töltött idő alatt. Úgy gondolom, hogy a kommunikációm is sokat fejlődött, és szerintem a pályán is az látszik, hogy egy erős ember megy fel-alá, és őszintén belead mindent. Mindehhez kell a diósgyőri közeg, és nekem is azt kell éreznem, hogy hogy együtt vagyunk, és harcolunk, mert abból születnek a legszebb dolgok és a legszebb emlékek. Azért igazoltam Diósgyőrbe, és azért hosszabbítok most, mert itt vagyok az, aki mindig is akartam lenni”.

Gera Dániel 2022 nyarán a címvédő Ferencvárostól igazolt Diósgyőrbe. Az első év végén bajnoki címet ünnepelt a Merkantil Bank Ligában, a másodikban pedig alapembere volt az élvonalbeli tagságát magabiztosan meghosszabbító DVTK-nak. Támadóként kezdte, majd jobb oldali védő lett, ami nem gátolta abban, hogy továbbra is gólokkal, gólpasszokkal vegye ki a részét a csapat szerepléséből. Az előző idényben négy, az OTP Bank Liga idei kiírásában eddig öt gólnál jár. Legutóbb, a múlt hétvégén éppen a már bajnok FTC kapuját vette be fejjel a 2–0-ra megnyert bajnokin.