Gera Zoltán keretet hirdetett Dánia és Norvégia ellen

Két meccs az U21-es válogatott előtt.

Az mlsz.hu mai közlése szerint U21-es válogatottunk szeptember 6-án lejátssza első felkészülési mérkőzését a Gera Zoltán vezette szakmai stáb irányítása mellett. A Dánia elleni idegenbeli összecsapást követően, szeptember 10-én Norvégia lesz az ellenfél a Pancho Arénában.

Gera Zoltán augusztus közepén kétnapos edzőtáborozást tartott az U21-es keret tagjainak Telkiben, a szeptemberi összetartáson pedig már mérkőzések is szerepelnek a magyar válogatott programjában. A szövetségi edző 24 játékosnak küldött meghívót a dánok és a norvégok elleni felkészülési meccsekre, köztük három külföldön játszó labdarúgónak: Szalai Attilának, Schafer Andrásnak és Bíró Bencének.

A 2021-es, magyar-szlovén közös rendezésű Európa-bajnokságra készülő válogatott szeptember 1-jén kezdi meg a közös munkát Telkiben, majd szeptember 4-én utazik el Aalborgba, a Dánia elleni mérkőzés helyszínére.

– A válogatott összetételének kialakítása még csak most kezdődött, ezért az aktuális keret egyáltalán nem tekinthető véglegesnek. Folyamatosan figyeljük a korosztály legtehetségesebb játékosait, több olyan labdarúgó is van, akit erre az összetartásra nem tudtam meghívni, de számolok velük a későbbiekben. Ez természetesen fordítva is igaz: minden jelenlegi kerettagnak bizonyítania kell, hogy valóban a válogatottban a helye. Nehéz mérkőzések várnak ránk két erős riválissal szemben, de a csapat fejlődéséhez éppen az ilyen összecsapások szükségesek - mondta az mlsz.hu-nak Gera Zoltán.

A magyar válogatott kerete:

Kapusok:

Varga Ádám (Soroksár)

Demjén Patrik (ZTE)

Bese Balázs ( Budapest)

Védők:

Bolla Bendegúz (ZTE)

Kovács Krisztián (Győri ETO)

Szalai Attila (Apollon)

Szilágyi Zoltán (Vasas)

Takács Zsombor (Soroksár)

Tóth Bence (Vasas)

Nagy Zsombor (MTK Budapest)

Deutsch László (Csákvár)

Középpályások:

Szabó Bence (DVTK)

Hinora Kristóf (Vasas)

Tajti Mátyás (DVTK)

Banó-Szabó Bence (Budapest )

Schafer András (Chievo)

Kiss Bence ( )

Támadók:

Kiss Tamás ( )

Kundrák Norbert (DVSC)

Kovácsréti Márk ( )

Szánthó Regő (Győri ETO)

Bíró Bence (Guimaraes)

Májer Milán (Gyirmót)

A válogatott programja:

Szeptember 6., péntek:

Dánia- , 18.30 (Aalborg)

Szeptember 10., kedd:

Magyarország- Norvégia, 20.00 (Pancho Aréna)