Gera Zoltán a Liverpoolnak drukkol a BL-döntőben, és sajnálja a Fulhamet

Az egykori focista azt is elárulta, hogy kit tart esélyesebbnek az Európa Ligában.

Már öt éve, hogy Gera Zoltán elhagyta Angliát, ám ő továbbra is kiemelten figyeli a Premier League-et, és örül, hogy idén angol házidöntőkre kerül sor az európai kupákban.

Igaz, a BL-ben nem sokon múlott, hogy Barca-Ajax finálé legyen a -Tottenham helyett. A DIGI Sport híradójának Gera azt is elárulta, melyik csapatért szorít.

- Még a hatása alatt vagyok annak a meccsnek, amelyet a Liverpool játszott a Barcelonával, de hasonlóan érzek az Ajax-Tottenham összecsapást illetően is. Elképesztő mérkőzések voltak, ezért érdemes futballt nézni, ezért is a futball a legnépszerűbb sportág, és a gyerekek az ilyen meccsek után dönthetik el, hogy labdarúgók akarnak lenni. A Tottenhamet kedvelem, jó hangulatban játszottunk ellenük még a régi stadionban. Remélem, egy jó BL-döntő lesz, és győzzön a vörös csapat – nyilatkozta a Sport24-nek Gera Zoltán, aki mindkét döntőst közelről ismeri.

A korábbi 97-szeres válogatott futballista kilenc éve a Fulhammel -döntőt játszott, így jól tudja, miért óriási meccs egy ilyen finálé, amelyet idén a vív az Arsenallal.

- Én egy kicsit az Arsenalt tartom esélyesebbnek, főképp Unai Emery menedzser rutinja miatt, a Sevillával ugyanis zsinórban háromszor is megnyerte az Európa Ligát. De a Chelsea-t sem lehet leírni, ott is vannak komoly játékosok - gondolok itt például Hazard-ra - , akik képesek eldönteni egy-egy mérkőzést – taglalta az EL-döntő esélyeit Gera.

A Fulham idén nem kupadöntőzik, sőt - kiesett a Premier League-ből. A szurkolóknak ilyenkor talán eszükbe jut, milyen jól jönne most a csapatukba egy Gera. Matthew Watson-Broughton Magyarországon élő brit sportújságíró szerint Angliában nem felejtik a „mágikus magyart”.

- Gera Zoltánt az angol szurkolók tisztelik és csodálják, és ha szóba kerül a magyar labdarúgás, akkor - talán Király Gábor és Buzsáky Ákos mellett - az ő nevét fogják említeni. Mindent megtett azért, hogy csúcsjátékos legyen, a Fulhamnél pedig arra gondolnak, bárcsak lenne most is egy olyan játékosuk, mint Gera, aki a klasszisát, a technikai tudását szívvel és őszinteséggel kombinálta.

Most már nincs Gerájuk, de élvonalbeli tagságuk sem a londoniaknak.

- Sajnálom a Fulhamet, mert ennyit még nem költött a Premier League-ben, mint most, de látjuk, hogy nem minden a pénz. Nagyon fontos, hogy olyan játékosok kerüljenek oda, akiknek már van esetleg angol élvonalbeli tapasztalatuk. Elég sok új szerzeménynek nem volt, meg is látszott, hogy ilyen rövid idő alatt nem tudtak csapatot építeni – mondta Gera, aki szorított a West Brom feljutásáért is, másik angliai exklubja azonban elbukta a birminghami derbit az Aston Villa elleni, PL-tagságért vívott elődöntő során.

