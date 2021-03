Gera: Megvan a tervünk - tiszteljük őket, de nem félünk

Gera Zoltán, az U21-es magyar válogatott edzője bizakodóan, te nagy tisztelettel, a játékosok pedig motiváltan várják a részben magyar rendezésű korosztályos EB-t.

Nem jó hír, hogy a hét elején Zsóri Dániel keresztszalag-szakadást szenvedett, ezért nem is állhat az egykori klasszis rendelkezésére. Csakúgy, mint a szintén sérülés miatt kimaradó Dárdai Palkó. Az ő helyüket Bukta Csaba és Bíró Bence töltik be a keretben, az viszont még kérdéses, hogy Auerbach Martin vagy Borsos Vilmos lesz a csapat harmadikszámú kapusa Bese Balázs és Kovács Péter mellett.

– Sajnos több alapember is kiesett a keretből, legutóbb Zsóri Dániel helyett érkezett Bíró Bence. Ő már nem ismeretlen a számunkra, beállása jó hatással van a játékosokra, hiszen nagyon jó mentalitású, fiatal játékos, aki most lehetőséget kap a bizonyításra. Azt gondolom, a csapat jól reagált a nehézségekre, mindenki nagyon bizakodó és várja az elsőtalálkozót – kezdte a Németország elleni Európa-bajnoki találkozó előtti hivatalos, online sajtótájékoztatót Gera Zoltán. Az U21-es válogatott szövetségi edzője úgy folytatta, örül, hogy a végére összeállt minden, illetve annak is, hogy fiatal csapattal vág neki a tornának, amely éhes a győzelemre.

– Megvan a tervünk, hogy mit szeretnénk a mérkőzésen játszani, felkészültünk és a játékosok tudják, hogy mit várunk tőlük. A taktikán nem változtattunk a keret átalakulásával, megbízunk a rendelkezésre álló játékosokban. Ne felejtsük el azonban, hogy nagyon erős válogatottak ellen játszunk a csoportkörben, tiszteljük az ellenfeleinket, de nem félünk tőle, hanem lehetőségként tekintünk a találkozókra.

– Az álmunk az, hogy továbbjussunk a csoportkörből, de a legfontosabb, hogy jó teljesítményt nyújtson a csapat – folytatta a szakember. – Kielemeztük első ellenfelünket, a német válogatottat, szeretnénk megakadályozni, hogy az erősségeiket érvényesíteni tudják, de ehhez százszázalékos koncentráció, lelkesedés és fegyelem szükséges. Már csak néhány poszton van kérdőjel, hogy ki lesz a kezdőcsapatban, ezekről a helyekről a mai edzés után fogunk dönteni.

Az MTK fiatal játékosa, Mezei Szabolcs is arról beszélt a sajtótájékoztatón, hogy a csapatban ég a bizonyítási vágy és szeretnék ezt a pályán is megmutatni.

– Mindenki nagyon motivált, az új érkezőket is könnyen befogadta a csapat, hiszen két éve mindenki erre az Eb-re készül és itt akart lenni. Sokunk stabilan játszik az NB I-ben, ami nagyon jót tesz a csapatnak, erősödött a válogatott keret is ezáltal. Mindhárom ellenfél nagyon erős lesz, a papírforma alapján talán a románok ellen lesz a legtöbb esélyünk, de erre nem lehet alapozni. Természetesen szeretnénk meglepetést okozni akár mindegyik találkozón.

