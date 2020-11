Gera: Egy egység a csapat, nagyon együtt van a keret - rengeteget tanultam

Magyarország Sigér Dávid és Varga Kevin góljaival 2-0-ra megverte otthon Törökországot, ezzel bebiztosította a csoportjának első helyét a Nemzetek Ligájában.

A Marco Rossit helyettesítő Gera Zoli a mérkőzést követő sajtótájékoztatón a csapat egységét, a csapaton belüli közösség erejét emelte ki - emellett elmondta, hogy rengeteget tanult ebből a két mérkőzésből.

"Követtük a szerb-orosz mérkőzés eredményét, azt beszéltük a szünetben, hogy nyugodtabbak lehetünk, de a győzelemre kell játszanunk, ennek megfelelően mentünk ki a második félidőre. Teljesen megérdemeltem szereztük meg a győzelmet. Nagyszerű közösség van a csapaton belül. Bármely együttesnek nagy gondot okozna, ha a szövetségi kapitány ilyen fontos mérkőzéseken nem lehet a padon. Az, hogy így is megállta a helyét a válogatott, jól mutatja, hogy Marco Rossi milyen jó szakember. Nincsenek kezdők és cserejátékosok, egy egység a csapat. Azt láttam ebben a néhány napban, hogy nagyon együtt van a keret, győzelemre volt ítélve ezeken a találkozókon. Számomra óriási élmény volt ez a két meccs, és rengeteget tanultam belőlük."

A cikk lejjebb folytatódik

Több csapat

A csereként beállt, a 90+4. percben gólt szerző Varga Kevin elmondta, hogy a külföldi transzferrel megvalósult a célja, azaz a válogatottság, illetve már a 2021-es évre tekint előre:

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world

"Voltak nehézségek, az első válogatott mérkőzésem után sokáig nem jött a többi. Igyekeztem felépíteni magam, s Debrecenben sikerült annyira, hogy nyáron külföldre tudtam igazolni. Ez volt a célom, és ezáltal út nyílt a válogatottba is. Már az is óriási megtiszteltetés, ha a válogatott keretben számítanak rám, még nagyobb, ha leülhetek a padra, és még nagyobb, ha be is állhatok. Azon vagyok, hogy segítsek a csapatnak, mindegy, hogy az edzéseken vagy a pályán. Különösen nagy öröm, hogy ilyen sikerek között térhettem vissza, időbe telik ezt feldolgozni. Jövőre igazi futballkánaán vár Magyarországra, hiszen az Eb-mellett az U21-es Európa-bajnokság is érkezik ide. Azt hiszem, ha ezt egy nemzet megérdemli, akkor mi vagyunk azok."

Senol Günes beismerte, hogy a szünet után a magyar csapat mentálisan és fizikálisan is jobb, motiváltabb volt, ők nem tudták azt a teljesítményt szállítani, ami a három pont megszerzéséhez lett volna szükséges.