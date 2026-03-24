Bózsik Tamás

Gennaro Gattuso hazaküldte az olasz válogatott edzőtáborából Federico Chiesát

F. Chiesa

Olaszország szövetségi kapitánya szerint fölösleges a nemzeti csapattal maradnia Chiesának.

Gennaro Gattuso úgy döntött, hogy hazaküldi Federico Chiesát az olasz válogatott sorsdöntő világbajnoki pótselejtezője előtt – írta meg angol kiadásunk. 

Az Azzurri szövetségi kapitánya megnevezte azt is, hogy miért nem tart igényt a Liverpool szélsőjének játékára: egy nem súlyos sérülést szenvedett. 

"Kisebb fizikai gondjai adódtak, és úgy döntöttünk, hogy értelmetlen lenne számára, ha a válogatottal maradna" – mesélte az olasz szakember. 

A döntés azonban meglepte az olasz sajtót, már csak azért is, mert más sérült játékosok is akadnak a jelenlegi keretben, mégsem küldtek vissza mindenkit a klubjához. Erről szintén részeletesen beszélt Gattuso. 

„Mert nem minden játékosnak van egyforma a gondolkodásmódja. Amikor azt hallom, hogy valaki ingadozik, akkor tudom, hogy döntenem kell. Együtt döntöttünk. Úgy érezte, hogy nem lett volna képes maradni [sérülten – a szerk.], és hazament. Ezt el kell fogadnom" – indokolta.

Az olasz válogatott tehát a Liverpool szélsője nélkül lép pályára az Észak-Írország elleni mérkőzésen, amelyet ha sikerrel vesz, akkor Wales—Bosznia-Hercegovina párharc nyertesével játszik a 2026-os vb-kijutásért. 

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League, a Bajnokok Ligája, a La Liga, a Serie A, a Bundesliga és az NB I legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid, a Barcelona, a Manchester United, az Arsenal, a Chelsea, a Bayern München, a Borussia Dortmund, az Atlético Madrid, a Juventus, az AC Milan, az Inter, a Liverpool, az RB Leipzig, a Tottenham, a Paris Saint-Germain, az AEK Athén és a Manchester City csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior, Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Szalah, Erling Haaland, Kylian Mbappé,Luka Modric, Rodri, Martin Odegaard, Viktor Gyökeres, Ousmane Dembélé, Vitinha, Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice, Lamine Yamal,Gavi, Pedri, Robert Lewandowski,Raphinha, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Achraf Hakimi, Antonio Rüdiger, Bukayo Saka és Cole Palmer legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik, Sallai Roland, Kerkez Milos, Schäfer András, Szalai Attila,Gulácsi Péter, Willi Orbán, Pécsi Ármin, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor, Dárdai Pál, Dárdai Bence, Dibusz Dénes, Tóth Alex és Varga Barnabás teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.
