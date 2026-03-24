Gennaro Gattuso hazaküldte az olasz válogatott edzőtáborából Federico Chiesát

Gennaro Gattuso úgy döntött, hogy hazaküldi Federico Chiesát az olasz válogatott sorsdöntő világbajnoki pótselejtezője előtt – írta meg angol kiadásunk.

Az Azzurri szövetségi kapitánya megnevezte azt is, hogy miért nem tart igényt a Liverpool szélsőjének játékára: egy nem súlyos sérülést szenvedett.

"Kisebb fizikai gondjai adódtak, és úgy döntöttünk, hogy értelmetlen lenne számára, ha a válogatottal maradna" – mesélte az olasz szakember.

A döntés azonban meglepte az olasz sajtót, már csak azért is, mert más sérült játékosok is akadnak a jelenlegi keretben, mégsem küldtek vissza mindenkit a klubjához. Erről szintén részeletesen beszélt Gattuso.

„Mert nem minden játékosnak van egyforma a gondolkodásmódja. Amikor azt hallom, hogy valaki ingadozik, akkor tudom, hogy döntenem kell. Együtt döntöttünk. Úgy érezte, hogy nem lett volna képes maradni [sérülten – a szerk.], és hazament. Ezt el kell fogadnom" – indokolta.

Az olasz válogatott tehát a Liverpool szélsője nélkül lép pályára az Észak-Írország elleni mérkőzésen, amelyet ha sikerrel vesz, akkor Wales—Bosznia-Hercegovina párharc nyertesével játszik a 2026-os vb-kijutásért.

