Gazdag: "Foggal-körömmel fogunk küzdeni, hogy kijuthassunk a következő vb-re!"

Az angolok után a németeknek és az olaszoknak is gólt lőne a parádés formában lévő támadó.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Terjedelmes interjút készített az m4sport.hu Gazdag Dániellel, a Philadelphia Unionban szárnyaló magyar válogatott támadóval.

A 26 esztendős futballista tavaly májusban szerződött a Bp. Honvédtól az Egyesült Államokba, első (fél)szezonja még az ismerkedéssel telt, idén viszont valósággal berobbantotta az ajtót, 31 bajnokin már 19 gólnál jár, amellyel a harmadik helyen áll a góllövőlistán.

"Igen, talán tényleg kimondható, ez eddigi pályafutásom legjobb szezonja. Érzem is, hogy jól megy, eredményes vagyok és az önbizalmam is megvan" - kezdte Gazdag, aki elmondása szerint már az érkezésekor bízott benne, hogy jó teljesítményre lesz képes az USA-ban.

"Az utolsó honvédos szezonomban is tizenhárom gólt szereztem, szóval tisztában voltam vele, oda tudok érni a kapu elé és tudok gólokat szerezni. Az MLS ráadásul fekszik nekem, szóval nem ért meglepetésként, örülök, hogy így megy a foci, de dolgozom is érte keményen. Tavaly szezon közben érkeztem a csapathoz, ami nem a legideálisabb. Be kellett illeszkednem, meg kellett szoknom új dolgokat, például amiket az edző kért tőlem. Ez időbe telt, rá is ment az első két-három hónap" - ecsetelte a támadó, aki az elején néha érezte magán a nyomást amiatt, hogy a Philadelphia történetének második legdrágább játékosaként érkezett a klubhoz.

"Az idény előtt az volt bennem, hogy gólok és gólpasszok tekintetében is jussak el tízig. Előbbi már most teljesült, utóbbit remélem, el fogom érni. Ami a csapatot illeti, az alap célkitűzésünk az volt, mindenképp jussunk be a rájátszásba, ami nagyjából már most megvan. Szeretnénk a Keleti-főcsoport bajnokaként bejutni a playoffba, ahol a végső célunk a nagydöntő lenne a nyugati győztessel. Tavaly keleti döntőt játszottunk, de ott kikaptunk, pedig már akkor meglehetett volna a nagydöntő, csak a keleti konferenciadöntő előtt két nappal tizenegy játékosunk dőlt ki COVID miatt, ráadásul hatan a kezdőből. Idén még erősebbnek érzem a csapatot" - mondta Gazdag, aki a gólkirályi címet is megcélozná.

A 15-szörös magyar válogatott játékos kijelentette,

ha jó ajánlatot kapna Európából, biztos élne a lehetőséggel és kipróbálná magát egy erősebb bajnokságban, de akkor sem lenne szomorú, ha a Philadelphiától kapna jobb ajánlatot a hosszabbításra. Gazdag a Premier League-ben, Spanyolországban és a Bundesligában is szívesen focizna.

"A szezon végén meglátjuk, hogyan alakul a karrierem. Az alapszerződésem valóban 2022 végéig szól, de ami biztos, ingyen nem távozom, mert az opciós egy évet már aktiválták is. Az szerepelt a megállapodásban, hogy ha a meccseink megadott százalékán kezdőként lépek pályára, akkor az a kitétel automatikusan életbe lép" - nyilatkozta Gazdag, aki iránt érkeztek megkeresések több helyről is, ám konkrétumokról nem beszélt.

A Philadelphia játékosa számára

óriási büszkeség és boldogság a magyar válogatottban pályára lépni.

"Kiváló a csapatmunka és a hangulat. Mindig a legjobbamat igyekszem nyújtani és az angolok után a németek vagy az olaszok ellen is megpróbálok gólt szerezni" - tette hozzá a támadó, aki Marco Rossiról is elmesélt egy humoros történetet.



"Azon sem sértődött meg, hogy mikor Telkiben egy meccselemzés közben kitört a székének a lába és a földre huppant, derült rajta a csapat. De persze a tiszteletet mindig mindenki megadja neki, ami természetes is."

És hogy mik a válogatott célja?

"Szeretnénk bennmaradni a Nemzetek Ligája A divíziójában. Ha egy pontot szerzünk, ez már megvan, vagy az angoloknak kellene meccset veszteniük. Szeretnék a válogatottban minél több meccset játszani, részt venni Európa-bajnokságon, mert az kimaradt, valamint a világbajnokság egy nagyon nagy álom. De nemcsak nekem, mindenkinek Magyarországon, így foggal-körömmel fogunk küzdeni, hogy kijuthassunk a következő vb-re. Ehhez sok dolognak kell összejönnie, mert Európából rettentő nehéz odaérni. De úgy gondolom, nagyon jó úton járunk, és ha ilyen tempóban fejlődünk, akkor hiszem, hogy akár sikerülhet is" - zárta Gazdag.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Németország-Magyarország Nemzetek Ligája meccsen a hazaiak győzelme 1.22, a döntetlen 6.00, a mieink sikere 12.80-szoros szorzóval fogadható. (x)