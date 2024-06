Gazdag Dániel ismét betalált és beállította a klubrekordot – VIDEÓ!

Góllal hagyta ott a kontinenstorna idejére az észak-amerikai bajnokságot a magyar válogatott támadó.

Gazdag Dániel gólt szerzett, csapata, a Philadelphia Union pedig 2–2-es döntetlent játszott az észak-amerikai labdarúgó-bajnokság (MLS) szombati játéknapján.

A magyar válogatott támadó 50. alkalommal talált be és beállította Sebastian Le Toux klubrekordját

A magyar válogatott Európa-bajnoki keretébe bekerült és a nemzeti csapathoz hamarosan csatlakozó támadó az 56. percben büntetőből volt eredményes. A 11-est Gazdag harcolta ki, majd értékesítette higgadtan.

Ez volt Gazdag Dániel 50. gólja az alapszakaszban, amivel beállította Sebastian Le Toux klubrekordját, míg összességében a 61. alkalommal volt eredményes az Unionban, így tovább javította a már eddig is általa tartott csúcsot.

A fordulatos mérkőzésen a vendég Montreal már az első percben vezetést szerzett, majd az első félidő hajrájában emberhátrányba került, amit a második játékrész elején gyorsan kihasznált a Philadelphia. Az Union előbb Gazdag révén az 56. percben egyenlített, két perccel később pedig a vezetést is megszerezte. A győzelmet azonban nem tudta megtartani a csapat, miután a 63. percben szintén megfogyatkozott, a Montreal pedig a 66. percben 2–2-re alakította az állást.

A hazai pályán már hat meccse nyeretlen Philadelphia a nyolcadik helyen áll a Keleti Konferenciában.

Ismét vesztes csapat tagja volt a másik magyar

A liga másik magyarja, a Sporting Kansas Citybe csereként beállt Sallói Dániel viszont sorozatban harmadszor volt vesztes csapat tagja, ezúttal 3–1-re kaptak ki a Minnesotától.

Az nso.hu szemléje szerint egyes források a Sporting szépítő góljánál Sallóinak könyvelték el a gólpasszt, de egy védő is beleért a labdába miután a felezővonalnál a magyar támadó lefejelte azt, Jhonathon Russell pedig végigszáguldott vele a térfélen és hatalmas gólt lőtt.

Messi megállíthatatlan: 12 meccs, 12 gól

A ligaelső Inter Miami a Barcelona három korábbi játékosa főszereplésével játszott 3–3-as döntetlent a St. Louis ellen.

A Miami első gólját Lionel Messi szerezte – ballal, 14 méterről, középről lőtt a kapuba , 12 meccsen 12 gól a mérlege – Jordi Alba keresztpasszából. Luís Suárez is betalált – emellett volt egy öngólja is a meccsen, egy szögletnél csúsztatott a saját kapujába –, ugyancsak Alba előkészítéséből, a 3–3-as végeredményt pedig az előtte két gólpasszt adó védő állította be a 85. percben.