Futsal: valóban az elitbe került a Haladás

Az újonc Haladás portugál, spanyol és ukrán ellenféllel találkozik majd a futsal Bajnokok Ligája 16 csapatos elitkörének D csoportjában.

A Nyonban rendezett szerdai sorsoláson a szombathelyi együttes a Benficával, a Levantéval és az Uragan Ivano-Frankivszk gárdájával került egy kvartettbe. A csoport küzdelmeit Lisszabonban, a Benfica otthonában rendezik november 30. és december 5. között, a másik három négyes minitornájával egyidőben.

Kaphattunk volna nehezebb csoportot is, de így is mindegyik ellenfél nagy kihívást fog jelenteni. A Benficában sok brazil légiós szerepel, a Levante keretében igazi élklubokat megjárt spanyol játékosok vannak, míg az ukrán egy egységes csapat, amely az ottani válogatott magját is adja" - mondta az M1 aktuális csatornának a Haladás futsalosa, Dávid Richárd, aki szerint nehéz küldetés lesz a továbbjutás kiharcolása, de nem lehetetlen. Hozzátette, ettől függetlenül minden győzelem bravúr lenne.

A Haladás együttese a múlt héten három győzelemmel jutott tovább a BL elitkörébe. A magyar gárda idén szerepel először a BL-ben, a csoportelsőségért pedig a lengyel Record Bielsko-Biala, a svéd Hammarby és a máltai Luxol St. Andrews együttesét kellett legyőznie.

A elitkörből a négy csoport győztese jut majd be a négyes döntőbe, melyet április végén rendeznek.

