Futballista-fizetések: már az osztrák Bundesligával versenyez az NB I

Az elmúlt szűk másfél évtizedben sikerült elérni, hogy a régióban lényegében sehol nem keresnek jobban a focisták, mint Magyarországon.

Ebben a jelek szerint ebben még Ausztriát is utolértük.





A futballbevételek Európa-rekorder növekedésénél is gyorsabban gyarapodhattak a focistabérek Magyarországon az elmúlt szűk másfél évtizedben – írta részletes elemzésében a G7.

Jelenleg az NB I-es labdarúgók átlagos fizetése papíron a harmincszorosa a 2010-es szintnek. A korábbi trükközések miatt a tényleges növekedés ennél jóval kisebb volt, pontosan nehéz ugyan meghatározni, hogy mekkora, de egészen biztosan impozáns.

Az Európa-bajnokság 24 csapata közül a játékospiacon tipikusan vevőként megjelenő öt nagy liga mellett csak Törökországban és Magyarországon volt negatív a játékostranszfer egyenlege. Vagyis csak ebben a két országban költöttek többet vásárlásokra a csapatok, mint amennyi pénzt az eladásokból bezsebeltek.

Nemzetközi összevetésben is kiemelkedő ütemben gazdagodott a hazai labdarúgás 2010 óta. A magyar élvonalbeli bajnokságot elöntötte az elsősorban állami forrásból származó pénz, aminek köszönhetően a csapatok átlagos bevétele 13 év alatt közel a tízszeresére nőtt. Az NB I – amit pénzügyi szempontból 2010-ben még a cseh, a szlovák, a román és horvát liga is előzött – 2023-ra Ausztria után a második leggazdagabb lett a kelet-közép-európai régióban.

Még olyan csapatunk is van, amely Nyugat-Európában is megállná a helyét: a legtöbb pénzből gazdálkodó Ferencváros a belga, a dán vagy a svájci élvonalban is a vagyonosabb együttesek közé tartozna.

A bérek a bevételekkel párhuzamosan rendkívül gyors ütemben emelkedtek…

Az UEFA kimutatása szerint jelenleg egy NB I-es magyar csapat átlagosan 8,3 millió eurót költ bérekre, ami közel duplája a csehországi, a szerbiai vagy a romániai élvonalbeli szintnek, de magasabb a lengyel és a horvát első osztályú ligára jellemzőnél is.

A régiós országok közül ebben a mutatóban is csak Ausztria előz minket – 13,1 millió euró – ám nyugati szomszédainknál a labdarúgók a magas keresetük és a progresszív jövedelemadó miatt kifejezetten magas kulccsal adóznak, ráadásul munkáltatói terhek is vannak. Így, ha a nettó béreket hasonlítjuk össze, akkor közel egy szinten lehetnek a fizetések a magyar bajnokságban és az osztrák Bundesligában. Jelenleg ez átlagosan havi nettó 4,2-4,6 millió forint közötti összeget jelenthet.

Alighanem ez is szerepet játszik abban, hogy az NB I nem küldő, hanem inkább fogadó a játékospiacon. Miközben a hasonló méretű országoknál az a jellemző, hogy a helyben kinevelt tehetséges focisták magasabban rangsorolt ligákba szerződnek, ezzel is jelentős bevételhez juttatva a helyi klubokat, addig nálunk inkább a futballisták érkezése a jellemző.

A G7 elemzése szerint jelenleg a magyar élvonalbeli futballisták átlagos fizetése papíron a harmincszorosa a 2010-es szintnek. Papíron… – mert a korábbi adatokat az akkori „trükközések” miatt fenntartásokkal kell kezelni.

Mindenesetre az elmúlt szűk másfél évtizedben sikerült elérni, hogy a régióban lényegében sehol nem keresnek jobban a játékosok, mint nálunk, így egyáltalán nem kell meglepődni, ha a közeljövőben is több idegenlégiós igazol a magyar élvonal csapataihoz.