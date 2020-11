FRISS: Szoboszlai kihagyhatja a pótselejtezőt, karanténban a Salzburg

Hivatalos honlapján jelentette be a Salzburg, hogy hat futballistájuk koronavírus tesztje is pozitív lett, így a csapatuk karanténba vonult. Egyelőre nem tudni, hogy kik a fertőzöttek, de a válogatott meghívókat visszamondták, ezzel együtt Szoboszlai Dominikét is. A magyar válogatott játékosa hasonló okokból már kihagyni kényszerült a bolgárok elleni pótselejtezőt is, amennyiben csapata most sem engedi haza, a csütörtöki Izland elleni mérkőzést is otthonról kell majd néznie.

A Salzburg vasárnap este még bajnokit játszott a Rapid Ellen. Bár csapata nem nyert, Szoboszlai ismét gólpasszt adptt.. A mérkőzést követően tesztelték a csapat összes játékosát és az eredmények szerint hat játékosuk koronavírusos. A fertőzöttek tünetmentesek, karanténba vonultak, míg a csapat többi, negatív eredményt produkáló tagja csupán a szállásuk és az edzőközpont között mozoghatnak- döntött a klub.

A válogatott behívókat visszamondták egyelőre, majd újabb tesztnek vetik alá a csapat tagjait, Ezt követően dőlhet el, hogy a magyar válogatott kulcsembere hazautazhat-e az Izlandiak elleni mérkőzésre.