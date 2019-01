Frenkie de Jong a Barcelonában: Miért lehet ő a következő szupersztár?

A Barca új igazolása álma, hogy a Camp Nou-ban futballozhat, de nem csak emiatt lesz ő a szurkolók új kedvence.

A Frenkie de Jongot körülvevő hype, valamint az átigazolási díja körüli rácsodálkozás hamar feledésbe merülhet, amikor majd elkezd játszani a fiatal holland a Barcelonában.

A spanyol és az európai sajtó kiemelten foglalkozott vele az elmúlt hetekben, és joggal vetődhet fel a kérdés, hogy ennek mikor lesz vége?

A játékos iránt a Manchester City és a PSG is érdeklődött, azonban az Ajax végül a Barcelonának adta el De Jongot.

A 75 millió eurós vételár, ami 11 millió euró bónusszal még nőhet, az egyik legdrágább játékossá teszi a középpályást a Barcelona, és a világ történelmében. Nem csak az Ajax jár jól ezzel az összeggel, hanem a korábbi klubja, a Willem II és az RKC Waalwijk is.

Az ára elsőre kicsit soknak tűnhet, hiszen az idei az első teljes szezonja az Ajax első csapatában, de a Barcánál tudják azt, hogy egy csiszolatlan gyémántot találtak a személyében.

Eddig összesen 66 mérkőzése van az Ajax-ban és a holland válogatottban, viszont De Jong fejlődése és a benne rejlő potenciál arra utal, hogy érdemes volt érte megnyerni az átigazolási csatát.

A katalán csapat játékát tekintve hamar láthatjuk, hogy épp egy olyan játékost kerestek a gépezetbe, mint a holland. Hosszú távon remekül megoldhatja majd Sergio Busquets feladatait, de attól sem ijedne meg, ha ettől a pozíciótól előrébb kellene játszania.

- Tökéletesen illeszkedik a Barcelonába - mondta az Ajax igazgatója, Marc Overmars.

- Remélem fantasztikusan fog teljesíteni. Különleges érzésem van vele kapcsolatban.

Ez a továbblépés De Jong karrierjében könnyebb lehet, mint más játékosoknak, hiszen a La Ligában a Barcelona színeiben fog szerepelni, olyan csapattársakkal, mint Lionel Messi, Luis Suarez és Philippe Coutinho.

A gyors, és tecnhikás megoldásai, valamint ütempasszai, a védekezésből támadásba való átmenet segítése volt eddigi feladata a klubjában és a válogatottban is, valószínűleg ez fog rá várni Katalóniában is. Az Ajax edzője, Erik ten Hag véleménye szerint nem lesz nehéz dolga az új dolgok megismerésével.

- Igen, beszéltem vele. Már beszél franciául - mondta az edző.

A holland sztár mindig megjátszható a pályán, és tudja, hogy hova továbbítsa a labdát. Előnyt szerez abból, hogy a labda elé megy, nem várja meg azt, míg hozzá kerül a játékszer, és olyan gyorsan fordul a labdával, hogy egyből helyet csinál magának, és az ellenfélnek nincs ideje őt szerelni.

- Amikor a pályán vagyok, zsigerből játszom, de ezzel együtt a játékon is gondolkodom - mondta De Jong a The Guardian-nak adott interjújában.

- Nem arról szól az ösztönös játékom, ha megkaptam a labdát, azt gondolom, "meg fogom oldani", hanem más egyébről is. Még akkor is, ha ez néha megtörténik.

- A legtöbb remek játékos érzésből játszik. Mindenkinek van egy kicsit, nem hiszem, hogy ezt lehet tanulni. Mindig a passzlehetőségeket keresem, és a csapattársaim helyzetét próbálom meghatározni.

- Ha szabadon van valaki, akkor tudod, mit kell tenned, de néha megváltozhat a helyzet, amire érzésből egyből reagálnod kell. Mindig próbálok egy képet kapni a többiekről, hol vannak, amikor nálam van a labda. Ez a középpályások egyik legfontosabb dolga.

Daley Blind az egyetlen, aki többet passzolt nála az Eredivisie jelenleg futó szezonjában, ami azt jelenti, hogy az Ajax remekül építkezik hátulról, viszont De Jong sokkal többet tesz ennél, mint a labda körbejáratása.

Nem csak rajta múlik az Ajax játéka, de fontos szerepe van a labdák visszaszerzéseiben is, hiszen remekül presszingel, és a támadásban is mindig talál egy szabad embert. Cselezőkészsége még fejlődhet, de már most tudja azokat az alaptrükköket, amivel lerázhatja magáról az ellenfelet.

Még a rivális klub edzője, Giovanni van Bronckhorst is elismerte a játékos képességeit a Voetball International-nak adott nyilatkozatában.

- Az első dolog, amit megtanultam a Barcelonánál, hogy játékban kell tartani a labdát, amellyel megzavarhatod az ellenfelet. Passz, ruganyosság, és meg is van a szabad terület.

- Benne megvan ez is. Megvárja, amíg közel jön hozzá valaki, majd megjátssza a labdát. Ez a legnagyobb különbség a legtöbb játékoshoz képest. Megkapják a labdát, és 5 vagy 10 méter múlva megjátsszák azt. Ne, várj, amíg az ellenfél ott van!

Szeptemberig kellett várnia, hogy először pályára lépjen Ronald Koeman válogatottjában, de egyből, a németek és a franciák ellen lenyűgöző teljesítményt nyújtott.

Georginio Wijnaldum is beszélt arról, hogy De Jong mennyit segített azon, hogy jobb legyen a válogatott.

- Mindig tud szabad területet találni, mert mindig elérhető, és sok lehetőséget alakít ki: arra kényszeríti az ellenfelet, hogy kilépjen a komfortzónájából és a pozíciójából, így labdaszerzés esetén egyből lesz egy megjátszható szabad ember.

Ezek nagyon jó mutatók azt figyelembe véve, hogy egy éve kényszerből még Matthijs de Ligt párjaként játszott a védelemben. Olyan remek teljesítményt nyújtott a védelem közepén, hogy egyből "berúgta az ajtót" az Ajax-nál, és utána már a középpályán számítottak rá. Sallangmentesen játszott a védelemben, az Ajax feltolt védelmi vonala remek lehetőségeket nyújtott számára a fontos mélységi passzokra.

Ebben a szezonban viszont a középpályán alappillére a Bajnokok Ligájában is tündöklő Ajax-nak, és ez még csak a kezdet. Jól mutatja az idei Ajax erejét, hogy BL-csoportjukból a Bayern mögött másodikként simán léptek tovább a Benficát és az AEK Athént megelőzve, ráadásul a bajorok se az oda-, se a visszavágón nem tudták megverni őket.

Az egyenes kieséses szakaszban azonban a Real Madrid vár rájuk. Óriási meglepetés lenne, ha kivernék a blancókat, de azért kis borsot törhetnek a spanyolok orra alá.

Tavaly még azt pletykálták De Jongról, hogy a legmagasabb szinten is meg fogja állni a helyét, azonban idén már meg is mutathatja, hogy tényleg oda való, és tündöklő csillag lesz belőle.