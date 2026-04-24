1. FC Union Berlin v 1. FC Heidenheim 1846 - Bundesliga
Hivatalos: 20 év után távozik a német csapat legendás vezetőedzője

F. Schmidt
FC Heidenheim
Németország 1

Frank Schmidt úgy döntött, hogy nem hosszabbítja meg a 2027 nyarán lejáró szerződését, ezzel 20 év után feláll a Heidenheim vezetőedzői székéből.

Jelenleg az utolsó helyen áll a Heidenheim a német élvonalban, amely valószínűleg már a Bundesliga 2-ban fog utoljára Schmidt kezei alatt szerepelni.

Schmidt 2007 nyarán a klub visszavonult játékosaként rögtön csatalakozott a Heidenheim szakmai stábjához, amelyben a másodedzői posztot töltötte be, ám még azon ősszel megkapta a teljes irányítást. 

Azóta folyamatosan koptatta a heidenheimi kispadot, így ő juttatta fel a klubot az ötödosztályból egészen Bundesligába a 20222-23-as idényben. 

A mögöttük hagyott szezonban ráadásul bejutott a Konferencia Liga főtáblájára a klub, és egészen a rájátszás köréig menetelt. Igaz, a nemzetközi szereplés rányomta a bélyegét a hazai teljesítményére, hiszen csak osztályozón keresztül tudták kiharcolni a bennmaradást a svábok.

