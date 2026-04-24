Hivatalos: 20 év után távozik a német csapat legendás vezetőedzője

Jelenleg az utolsó helyen áll a Heidenheim a német élvonalban, amely valószínűleg már a Bundesliga 2-ban fog utoljára Schmidt kezei alatt szerepelni.

Schmidt 2007 nyarán a klub visszavonult játékosaként rögtön csatalakozott a Heidenheim szakmai stábjához, amelyben a másodedzői posztot töltötte be, ám még azon ősszel megkapta a teljes irányítást.

Azóta folyamatosan koptatta a heidenheimi kispadot, így ő juttatta fel a klubot az ötödosztályból egészen Bundesligába a 20222-23-as idényben.

A mögöttük hagyott szezonban ráadásul bejutott a Konferencia Liga főtáblájára a klub, és egészen a rájátszás köréig menetelt. Igaz, a nemzetközi szereplés rányomta a bélyegét a hazai teljesítményére, hiszen csak osztályozón keresztül tudták kiharcolni a bennmaradást a svábok.

