Totti visszatér az AS Romához? Cáfolta az értesüléseket

Francesco Totti, az klublegendája a Gazzetta dello Sport szerint visszatér a szeretett csapatához - a fővárosiak egyik menedzsere lesz.

A hírek szerint Totti lesz a klub új amerikai tulajdonosának, Dan Friedkinnek a szószólója - feladatai közé tartozik majd többek között, hogy osztályvezetőként tartsa a kapcsolatot a városi intézményekkel, a helyi médiával és a szurkolói csoportokkal.

UPDATE: Nem sokkal a pletyka megjelenése után Francesco Totti cáfolta a lap értesüléset, elmondta, hogy még csak nem is találkozott az új tulajjal, és ez az egész hír egy légbőlkapott baromság.

Francesco egyébként 2017-ben fejezte be a profi pályautását, ezt követően maradt a klub vezetőségében. Tavaly viszont összekapott James Pallotta korábbi klubelnökkel, ezért elhagyta a klubot.

