Fotó: Pogba szombaton éjszakázott, ma már koronavírusos

Paul Pogba koronavírus-tesztje pozitív eredményt hozott, így a játékosa nem szerepelhet hazája válogatottjában az első két körében.

A középpályást szerdán tesztelték és csütörtökön tudta meg az eredményt. Némileg árnyalja a képet, hogy a Daily Mail közölt néhány képet Pogbáról, az állapotos feleségéről, valamint néhány barátjukról, ahogy éppen elhagynak egy londoni éttermet szombat éjszaka.

A fertőzést Didier Deschamps, francia szövetségi kapitány is elismerte: „Az utolsó pillanatban változtatnom kellett, mert Paul Pogba elkapta a koronavírust.”

Pogba most 14 napra karanténba vonul, így nem lehet ott, amikor a Manchester United elkezdi a felkészülést a következő szezonra. Aaron Wan-Bissaka is kihagyja az elejét, mert ő meg a klub tiltása ellenére is elutazott Dubaiba, és ugye Harry Maguire is problémákkal küzd, hiszen a nyaralása alatt verekedett egy sort, majd meg akarta vesztegetni a rendőröket.

Izgalmasan közeledik az ősz a Unitednél.