Forrnak az indulatok a Juventusnál: a játékosok és a vezetés is kiakadt Allegrire

A klub pénzbüntetést is kiszabhat a fegyelmezetlen vezetőedzőre.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Egyre feszültebb a helyzet a Juventusnál. Massimiliano Allegri együttese továbbra is szenved a szezonban, a hatból mindössze két bajnokit tudtak megnyerni, a BL-ben pedig két vereséggel indítottak.

A tréner ellen egyre többen tüntetnek Torinóban, a közösségi médiát egyre inkább elárasztják a távozását követelő kommentek és hashtagek.

Az 55 esztendős szakembernek most a szurkolókon kívül saját játékosait is sikerült felbosszantania a Juve vasárnapi bajnokija előtt.

Történt ugyanis, hogy Allegri a klubbal való egyeztetés nélkül interjút adott a Corriere della Serának, amelyben többek között a csapat tagjait is nyíltan bírálta.

"Az elmúlt néhány meccsen hat gólt kaptunk felállt védelem mellett. Párizsban Mbappénak kétszer is teret hagytunk, a Benfica ellen a szezon legjobb 25 percét játszottuk, 2-0-ra is elhúzhattunk volna, és akkor eldől a meccs a javunkra. Aztán volt egy egyéni hiba a tizenegyesnél, de Miretti még csak 19 éves, nem lehet mindent az ő nyakába varrni. Ez Paredes posztja volt, neki kellett volna ott lennie, de gyakorlatilag hat hónapja nem játszott, ez sokat számít. Még utol kell érnie magát, de szerencse, hogy már újra velünk van. De máshol is hibáztunk. Sok volt a rossz passz, a technikai hiba, nem küzdünk, elveszítjük a fizikai párharcokat" - nyilatkozta Allegri, hozzátéve nagyon sajnálja a helyzetet, és gyakran elgondolkodik azon, hogy hibázott-e a csapat összeállításánál.

"Chiesára és Pogbára csak januárban számíthatunk, de idő lesz, míg újra magas szinten tudnak teljesíteni. Elégedett vagyok a kerettel és a célokkal, de hiányoznak a játékosok a pályáról. Vegyünk ki öt kezdőt az Interből vagy a Milanból, aztán meglátjuk, nem ütköznek-e nehézségekbe. Bremer nagyon erős, sokat vártam Miliktől és jól is teljesít, keveset hibázik. De nagyon hiányzik Rabiot, aki rendre 13-14 jó dolgot csinál meccsenként" - ecsetelte Allegri, aki a Benfica elleni vereség után beszélgetett Rui Costával is.

"Azt mondta, hogy a futball teljesen felborult, ha egy játékos jól passzol, az már csoda, ha negyven méterre indít, dupla csoda. Számomra a futballban normálisnak kellene lennie, hogy jól passzolok, és tudom, hogyan kell indítani. Ami régen természetes volt, az mára kivételes. Elégedett vagyok a játékosaim minőségével, velük akartam dolgozni. Nincsenek meghatározott sémáim, a taktikát a tulajdonságaikhoz igazítom. Ez egy szakma. De manapság a játékosok nem gondolkodnak, hanem engedelmeskednek. Nem értelmezik a taktikát. Ez a legegyszerűbb számukra" - mondta a Juve trénere a Corriere della Serának.

A La Gazzetta dello Sport szerint az interjú kiverte a biztosítékot a Juventus játékosainál, a klubvezetés pedig azt fontolgatja, hogy pénzbírságot szabnak ki Allegrire.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Monza-Juventus bajnokin a hazaiak győzelme 4.70, a döntetlen 3.70, a vendég siker 1.77-szeres pénzt fizet. (x)