Fordulat – Kane mégis marad a Tottenhamben?

Az angol válogatott csatár csütörtökön újra pályára léphet a Tottenhamben.

Annak ellenére, hogy május vége óta arról lehet hallani, hogy Harry Kane új kihívásokra vágyik és el szeretne menni a Tottenham Hotspurből, a támadó most mégis bekerült a londoniak Pacos de Ferreira elleni Konferencia Liga (EKL) keretébe.

A Tottenham vasárnap Kane nélkül 1–0-ás győzelmet aratott a Manchester City ellen, a csatár még a mérkőzés keretbe sem került be, a hivatalos információk szerint azért, mert nem volt százszázalékos állapotban. A helyzet azért is volt kimondottan pikáns, mivel a manchesteriek már hónapok óta próbálják leigazolni az angol válogatott támadót. Egyelőre azonban sikertelenül. Azzal pedig, hogy a csatár most bekerült a Spurs utazó keretébe, Guardioláék esélyei tovább csökkennek a csatár megszerzésére.

Az Uefa hivatalos oldalán hétfőn közzé tett 25 fős keretben Harry Kane neve mellett azonban nem szerepel Serge Aurier és Tanguy Ndombélé neve sem. Sajtóhírek szerint mindkét játékos távozhat ebben az átigazolási ablakban. Az észak-londoniak csütörtökön 20:30-kor képnek pályára a portugál csapat ellen a Konferencia Liga playoff körének első mérkőzésén. Ha a sarkantyúsok sikerrel abszolválják a párharcot, akkor bejutnak az EKL főtáblájára.

