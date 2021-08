Fordulat Cristiano Ronaldo ügyében: kiszállt a City, nyeregben a United!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Egybehangzó sajtóértesülések szerint Cristiano Ronaldo nem szerződik a Manchester Citybe. A források szerint a portugál ügynökei előrehaladott tárgyalásokat folytattak az angol bajnokkal, ám Ronaldo közölte, nem igazol a manchesteri kékekhez.

A befutó most minden jel szerint CR7 egykori klubja, a Manchester United lehet.

Az MU a hétvégén a Wolverhampton otthonába látogat, a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón Ole Gunnar Solskjaert faggatták az újságírók az ötszörös aranylabdás ügyében.

"Nem akarok spekulációkat gyártani, Cristiano ennek a klubnak a legendája, minden idők legnagyobb játékosa. Mindig is jó volt közöttünk a kommunikáció, tudom, hogy Bruno (Fernandes) is beszélt vele, tudja mik az érzéseink vele kapcsolatban, ha el akarja hagyni a Juventust, tudja, hogy itt vagyunk" - mondta az MU menedzsere, aki 2003 és 2007 között játékostársa is volt CR-nek.

A 36 esztendős játékos távozási szándékát Massimiliano Allegri, a Juventus trénere is megerősítette.

"Cristiano Ronaldo tegnap azt mondta nekem, hogy el akarja hagyni a Juventust. Ezért nem edzett ma, és nem áll rendelkezésre a holnapi bajnokin sem az Empoli ellen."

Ronaldo 2003 és 2009 között hat éven át volt a Manchester United játékosa, ezalatt 292 mérkőzésen lépett pályára és 118 gólt szerzett. Manchesteri évei alatt három angol bajnoki címet, egy BL-t és egy FA-kupát is nyert.

A legfrissebb hírek szerint a United 28 millió eurót ajánlott a Juventusnak a portugál sztárért, és nagyon közel a megegyezés.

