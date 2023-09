Fordított és élre állt a Liverpool

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Szoboszlai Dominikkal a soraiban a Liverpool 3–1-re győzött a Wolverhampton Wanderes otthonában a Premier League 5. fordulójában.

A cikk lejjebb folytatódik

A Liverpool-West Ham United bajnokin a hazai győzelem 1.48, a döntetlen 5.40, a vendégek sikere pedig 6.25-szörös szorzóval fogadható. (x)



Jürgen Klopp csapata magabiztosan kezdte a szezont: az első négy mérkőzésén veretlen maradt, három győzelem mellett egy döntetlent számlált, ezzel a tabella harmadik helyéről várta a válogatott szünetet követő, szombati játéknapot. A Wolverhampton Wanderers viszont négyből három meccset elveszített, egyedül az Evertont tudta két vállra fektetni.

A Liverpool német mestere három helyen változtatott azon a csapaton, amely legutóbb 3–0-ra verte az Aston Villát: Trent Alexander-Arnold helyére Joe Gomez állt be a jobbhátvédként, Virgil van Dijk hiányában a Vörösök védelmének szívében Jarell Quansaha kezdett, Joel Matip mellett. Ibrahima Konate a kispadra került. Ahogy eddig minden meccsen, a magyar válogatott Szoboszlai Dominik ezúttal is a pályán várta a kezdő sípszót.

Nem sokkal a kezdés után éppen az ő beadása landolt a kapus kezében, majd nem sokkal később csapattársa, Alexis Mac Allister kapott sárga lapot lökésért.

A 7. percben aztán tovább nőttek a Liverpool gondjai: Neto hámozta át magát három emberen – köztük Szoboszlain –, majd beadását követően Hvang Hi Csan az ötös sarkáról laposan kapura lőtte a labdát, amit Alisson kapus már csak a vonal mögött ért el (1–0).

A hazaiak a folytatásban is támadásban maradtak, főleg Neto volt elemében, aki vagy maga próbálkozott vagy másoknak teremtett helyzetet, de ezek a lehetőségek rendre kimaradtak. Az első félidő végére aztán már a Vörösök is mutattak életjeleket – a 46. percben például Szalah blokkról lepattanó lövése után Szoboszlai 14 méterről a kapusba vágta a labdát –, de megérdemelten vezetett a Wolverhampton, amelynek játékosai talán csak azt bánhatták, hogy nem tettek szert többgólos előnyre. A Farkasok kilencszer lőttek kapura, háromszor el is találták azt, a Vörösök öt lövéseig jutottak, ebből kettő volt pontos.

A szünetben aztán mintha kicserélték volna a teljes hazai csapatot – pedig ekkor még csak a vendégek cseréltek, a besárgult Mac Allistert váltotta Luis Dias –, a Wolverhampton halvány árnyéka volt az első játékrészben mutatott önmagának.

Az 55. percben egyenlített a Liverpool: Szalah mutatott be két cselt, majd Cody Gakpo elé passzolt, aki egy méterről a kapu közepébe juttatta a játékszert (1–1).

Az ekkor már visszább vontan, egyfajta mélységi irányító szerepben játszó Szoboszlai Dominik több pontos labdát adott – a 74. percben pedig maga próbálkozott lövéssel viszonylag távolról, de hasztalan –, ám a második félidőt sokáig inkább a küzdelem, semmint a helyzetek jellemezték.

A 85. percben aztán már vezettek a vendégek: Szalah passza után Andrew Robertson az ötös jobb sarkáról lőtte a bal alsóba a labdát (1–2).

Hat perccel később az egyiptomi a harmadik gólpasszát is kiosztotta: az átadását követően Harvey Elliot 17 méterről vágta a bal alsóba a labdát, amely a kapufát és a hazaiak játékosát, Buenót is érintette (1–3).

A Liverpool – amelynek színeiben Szoboszlai Dominik ezúttal is végigjátszotta a mérkőzést – győzelmével a tabella élére állt.