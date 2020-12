"Fontos tapasztalatokat gyűjtöttünk - mindent egy lapra teszünk fel Kijevben"

A korai gólokkal a nagyot küzdve csak 3-0-ra kapott ki a ellen. A ugyanennyire verte meg a Dinamo Kijevet Torinóban, ott, ahol Rebrov fiainak majdnem meglett a pontszerzés is. A katalánok elleni meccs után a Fradi edzője és Botka Endre válaszolt a sajtó kérdéseire.

Sergei Rebrov: Az első 25 perc után csalódott voltam, mert pontosan az ilyen szituációkra fektettünk hangsúlyt a tréningeken, amikből a gólokat is kaptuk. A második félidőben jobban tudtunk a saját játékunkra koncentrálni. Nyilván tudtuk, hogy a Barcelona ellen csoda lenne a pontszerzés. Tovább kell folytatnunk a munkát, és készülünk kell az utolsó csoportmérkőzésünkre.

A mester elmondta, hogy fontos tapasztalatokat szűrtek le a meccsből és ez jól jöhet a Kijev elleni mérkőzésre is.

"Már az első 30 perc után sikerült változtatnunk. Többet próbáltuk birtokolni a labdát. A szünetben is arra kértem a játékosaimat, hogy próbáljuk a saját játékunkat játszani, és ez sikerült is. Igyekeztünk helyzeteket kialakítani, azonban ilyen erős ellenféllel szemben, mint amilyen a Barcelona, nagyon nehéz játszani. Ez a meccs is fontos tapasztalatokkal szolgált nekünk az utolsó, Dinamo Kijev elleni mérkőzés előtt."

Botka Endre: Többet akartunk elérni ezen a meccsen, úgy éreztük, lehet keresnivalónk a pályán, ám a korán bekapott két góllal eldőlt a mérkőzés. Próbáltunk változtatni a második félidőben, de nem tudtunk visszajönni a meccsbe. Mindenki roppant csalódott volt a lefújás követően. A Dinamo Kijev elleni mérkőzésen fog minden eldőlni, mindent egy lapra feltéve fogunk belemenni abba a találkozóba, hogy az Európa Ligában folytathassuk a nemzetközi kupaszereplésünket.