Folytatódik a Magyar kupa, újabb elsőosztályú csapatok lépnek pályára

A hétvége a magyar futballban a kupáról szól, szombaton a hatodik fordulóval folytatódott a 2020-21-es kiírás. Ahogyan arról mi is beszámoltunk, a 6-1-re győzni tudott a Kenesei Krisztiánt is soraiban Ráckeve ellen. A Fradi mellett továbbjutott az elsőosztályú csapatok közül a Budafok, az , a , illetve a Zalaegerszeg is. A másodosztály két debreceni csapata, az NB II listavezetője a DVSC, illetve a DEAC sikerrel vette a hétvégi fordulót.

Ma ismét több elsőosztályú csapat is pályára lép, a MOL Fehérvár az NB III-as Tiszaföldvárhoz utazik, a Budapest Honvédnak Tiszaújvároson kell nyerni, míg a Mándokon kvalifikálhatja magát a hetedik körbe.

A Fehérvár, illetve a mérkőzését az M4Sporton élőben közvetítik.

Több csapat

Mai program:

12.30: FC Tiszaújváros (NB III, Keleti csoport)–Budapest Honvéd ( )

15.00: Csepel FC (Budapest I.)–Soroksár SC (NB II)

15.00: Sényő FC (NB III, Keleti csoport)–Vasas FC (NB II)

15.00: Szegedi VSE (NB III, Közép-csoport)–Szombathelyi (NB II)

15.00: Tiszaföldvár VSE (Jász-Nagykun-Szolnok I.)–Mol Fehérvár FC (NB I)

15.00: Kerekegyházi SE (Bács-Kiskun I.)–Gyirmót FC Győr (NB II)

15.00: Ikarus-Maroshegy (Fejér I.)–FC Ajka (NB II)

15.00: Mándok VSE (Szabolcs-Szatmár-Bereg I.)–Mezőkövesd (NB I)

15.00: FC Hatvan (NB III, Keleti csoport)–Paksi FC (NB I)

15.00: Tarpa SC (Szabolcs-Szatmár-Bereg I.)–Komárom VSE (NB III, Nyugati csoport)

15.00: Ceglédi VSE (NB III, Keleti csoport)–Rákosmente KSK (NB III, Közép-csoport)

15.00: FC Dabas (NB III, Közép-csoport)–Dunaújváros (NB III, Közép-csoport)

15.00: Teskánd KSE (Zala I.)–Taksony SE (NB III, Közép-csoport)

15.00: ESMTK (NB III, Közép-csoport)–Tállya KSE (NB III, Keleti csoport)

15.00: Balmazújvárosi FC (Hajdú-Bihar I.)–III. Kerületi TVE (NB III, Nyugati csoport)

15.00: Zalaszentgróti VFC (Zala I.)–Nagyatádi FC (NB III, Nyugati csoport)

15.00: Csácsbozsok-Nemesapáti SE (Zala I.)–Szekszárdi UFC (NB III, Közép-csoport)

15.00: Gyöngyöshalász SE (Heves I.)–FC Nagykanizsa (NB III, Nyugati csoport)