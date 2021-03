Folytatódik a Haaland show: nagyot küzdött, de kiesett a Sevilla Dortmundban

Nagyon fogadkoztak az andalúzok a mérkőzés előtt, hogy még reménykednek a továbbjutásban és mindent megfognak tenni azért, hogy csodát tegyenek. A csoda elmaradt, a küzdés nem, a Sevilla tisztes, férfias csatában maradt alul a német riválissal szemben.

A visszavágó ott folytatódott, ahol a nyolcaddöntő odavágója abbamaradt: Erling Haaland show. A 35. percben egy villámgyors dortmundi akciót követően Reus passzolt a norvégnak, akinek már csak az üres kapuba kellett gurítania. 1-0, összesítésben már 4-2, szinte reménytelen a Sevilla helyzete.

Since the start of last season, Erling Haaland has scored three more Champions League goals than Manchester United’s entire team...



Here’s all 18 of them 🤩pic.twitter.com/jayEphCcHT