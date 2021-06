Folynak a tárgyalások Paul Pogba új szerződéséről

Megkezdte az egyeztetéseket a Manchester United Paul Pogbával szerződésének meghosszabbításáról.

Pogba jelenleg érvényben lévő szerződése a nyáron utolsó évébe lép, így például 2022 januárjában már tárgyalhat Premier Leauge-en kívüli klubokkal. A francia világbajnok elmondta, hogy konkrét ajánlatot még nem kapott klubjától, és ez most kevésbé is érdekli: számára a legfontosabb most az Európa-bajnoki szereplés.

„Egy év van hátra a szerződésemből a United még nem tett konkrét ajánlatot" – mondta Paul Pogba.

„Amikor egy ilyen sorozatban szerepelek, akkor megpróbálok minden olyan dolgot kizárni, amely a klubommal kapcsolatos. Ezért van az ügynököm, aki minden ilyen ügyben intézkedik." – folytatta, majd azt is hozzátette, hogy az Európa-liga döntő óta nem találkozott Ole Gunnar Solskjaer menedzserrel.

Mino Raiola védencével kapcsolatban többször is felmerült már, hogy elhagyja Manchestert, de például tavaly éppen a játékos cáfolt rá ügynökére, amikor a közösségi médiában jelezte, marad a United kötelékében.

A tárgyalások tehát megkezdődtek, már csak az a kérdés, hogy Raiola és a United vezetése meddig akarja, és tudja húzni az időt.

