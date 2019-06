Foden, Kean, Jovic és a többiek: Akik miatt érdemes lehet nézni az U21-es Eb-t

A jövő néhány lehetséges nagy sztárját láthatjuk vasárnaptól a kontinenstornán.

Holnap megkezdődik az U21-es Európa-bajnokság, amelyet két héten keresztül követhetünk figyelmmel.

A tornával kapcsolatos fontosabb tudnivalókról már tegnap beszámoltunk, amelyet az alábbi cikkben olvashattok el.

Fiatal sztárok a kontinenstornán - A hétvégén startol az U21-es Európa-bajnokság

De hogy mégis kik azok a játékosok, akik miatt érdemes lesz nézni az Eb-t? Most bemutatunk közülük néhányat.

Moise Kean - Olaszország

A 19 éves labdarúgó idén robbant be a köztudatba, miután pazar idényt futott a Juventusban, amely után bajnoki elsőséget ünnepelhetett a torinóiakkal.

Kean gyerekkori példaképe Mario Balotelli, akihez hasonlóan a színesbőrű játékos is markánsan kiáll minden rasszista megnyilvánulással szemben, ennek legemlékezetesebb példája volt márciusban a Cagliari elleni eset, amikor az ellenfél szurkolói "megtalálták" őt gólöröme miatt.

A jobblábas támadó 13 -találkozón 6 gólig és egy gólpasszig jutott, és három olasz válogatottbeli meccsén is kétszer vette be az ellenfelek kapuját.

Moussa Dembele - Franciaország

A 22 éves játékos a Lyon-ban rúgja a bőrt, azt pedig igen hatásosan teszi, hiszen fiatal kora ellenére a Ligue 1 egyik legeredménysebb támadója volt.

Dembele ugyanis 33 bajnokin 15 gólt ért el és kiosztott 5 gólpasszt is, amellyel nagyban hozzájárult, hogy csapata a 3. helyen végezzen és indulhasson a Bajnokok Ligájában.

De emellett más versenysorozatokban is elég termékenynek bizonyult, hiszen 8 gólt vágott ezekben is (Francia Kupa, Ligakupa, BL-selejtezők és csoportmeccsek).

Phil Foden - Anglia

Még csak 19 éves, de már kétszeres Premier League-bajnok az angolok egyik legnagyobb tehetsége.

A szigetországban "Stockport-i Iniestának" is becézett játékos 2017-ben már az U17-es válogatottal megnyerte a világbajnokságot, és most a Háromoroszlánosokkal az európai elsőséget is megszerezné.

Guardiola együttesében az elmúlt idényben minden sorozatot tekintve 26 meccsen lépett pályára a kreatív középpályás, amelyeken 7 gólig és 2 gólpasszig jutott.

Brahim Diaz - Spanyolország

A 19 éves szélső támadó az év elején érkezett a Real Madridhoz a -től, a mostani Eb pedig kiváló alkalom lehet neki, hogy bizonyitson Zinedine Zidane-nak.

Habár a múlt idényben 15 alkalommal pályára lépett a blancóknál, minden bizonnyal több játéklehetőséget szeretne kapni a francia mestertől.

Diaz különös képessége, hogy mindkét lábával egyformán hatékonyan tud focizni, és kiemelkedő technikai képzettsége miatt a mostani torna egyik üde színfoltja lehet.

Luka Jovic - Szerbia

A szerbek legígéretesebb csatárának története igazi álomsztori, hiszen a héten a Real Madridba igazoló támadó elmondása szerint kisgyerekként a blancók mezében aludt.

A 21 éves labdarúgóért a madridiak 70 millió eurót fizettek ki, amellyel a Frankfurt óriásit szakított, hiszen alig pár millióért vették meg a Benficától a kölcsönben Németországban futballozó Jovicot.

A frankfurtiak kötelékében az elmúlt idényben 17 gólt vágott a Bundesligában, ráadásul az Európa-ligában is csapata vezére volt 10 találatával, és csak az elődöntőben maradtak alul a végső győztes -vel szemben.

Ianis Hagi - Románia

Nem véletlen az ismerős családnév, ugyanis a 20 éves tehetség minden idők talán legjobb román játékosának, Gheorge Haginak a gyermeke.

A támadó középpályásként focizó Ianis jelenleg a román Viitorulban focizik, miután egy nem túl sikeres időszakot töltött a Fiorentinában, most azonban egy újabb külföldi csapat, a Sevilla szeretné leigazolni.

Mostani klubjában azonban édesapja kezei közt nőhet fel igazi vezérré, hiszen a Viitorul-t Gheorge Hagi dirigálja vezetőedzőként és ő is a klub tulajdonosa.

Federico Chiesa - Olaszország

Az olaszok tehetsége is azok sorát szaporítja, aki fiatal kora ellenére már a nagyválogatottban is bemutatkozott.

A Fiorentina játékosát a lilák nem szeretnék elengedni, habár a akár 70 millió eurót is áldozna a 21 éves labdarúgóért.

Az idényben a bajnokságban és a kupában 12 gólig és 9 gólpasszig jutó játékost nem véletlenül hasonlították tehetsége és stílusa miatt a fiatal Garteh Bale-hez.

Reiss Nelson - Anglia

A 19 éves szélső támadó jelenleg Szalai Ádám csapattársa, ugyanis kölcsönben szerepel az Arsenaltól a Hoffenheimnél.

Habár sérülések hátráltatták, illetve legtöbbször csak csereként lépett pályára a német együttesben, így is 7 -találatot jegyzett az elmúlt idényben.

A cikk lejjebb folytatódik

Kérdés, hogy Unai Emery esetleg igényt tart-e rá és visszarendeli Angliába, de a hírek szerint nagyon jól érzi magát Németországban, ahol bár vetélytársként, de gyakran találkozik legjobb barátjával, a Dortmunban focizó Jadon Sanchóval.

