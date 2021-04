Flick a vereség ellenére is reménykedik a továbbjutásban

A Bayern München hazai pályán 2-3-as vereséget szenvedett a PSG ellen a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének odavágóján. A mérkőzést követően Hansi Fick elmondta, hogy továbbra is reménykedik a továbbjutásban, be akarnak jutni a legjobb négy közé.

"Szerencsétlen vereség volt. A Párizs nagyon hatékonyan játszott és a kevés lehetőségeiből három gólt szerzett. Mi határoztuk meg a játékot, volt 31 kísérletünk, a játékstílusunk lenyűgöző volt. Sajnos a kapu előtt nem voltunk elég határozottak és hatékonyak. A csapat 90 percig küzdött a pályán, nem adta fel. Van még egy meccsünk Párizsban, mindent megteszünk, hogy egy pozitív eredménnyel megfordítsuk a párharcot. Be akarunk jutni az elődöntőbe, ezen a mai eredmény semmit sem változtat. Nem számoltunk azzal, hogy meccs közben Goretzka és Süle is kidől. Minden játékos képes arra, hogy az ilyen nagy meccseken tartsa a szintet. Nagyon összetartó közösség vagyunk. Ha Párizsban is ezt a játékteljesítményt nyújtjük, akkor meglesz a lehetőségünk a továbbjutásra. De ott kell lennünk és be kell vágnunk a helyzeteket."- mondta Flick.

A sajtótájékoztatón szóba került Goretzak és Süle sérülése is, valamint a klubnál betöltött szerepe a jövőben.

" Izomproblémáik voltak, hogy menny időre dőltek ki azt ma vagy holnap vizsgáljuk ki. Feltételezzük, hogy hétvégén sem léphetnek pályára. Nem tudom megmondani, hogy bevethetőek lesznek-e a visszavágóra."

"Mindent elmontam. Arra koncentrálok, hogy eredményes focit játsszunk. Jelenleg semmi más nem jelent témát számomra." zárta rövidre a jövőjét illető kérdést a német szakember.

