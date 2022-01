Fizetéscsökkentéssel néz szembe Ronaldo, ha a MU nem jut be a BL-be

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Nagy csata zajlik a Premier League-ben a Bajnokok Ligáját érő négy helyért: a Manchester City és a Liverpool mellett a Chelsea pozíciója is biztosnak tűnik, mögöttük viszont hatalmas csata zajlik a Manchester United, a West Ham, az Arsenal és a Tottenham között is, a négy klubot mindössze két pont választja el egymástól a tabellán. A legrangosabb európai kupasorozatban való részvétel az átigazolások miatt is fontos, és bevétel szempontjából sem elhanyagolható lehetőségeket rejt.

Ugyanakkor Cristiano Ronaldo számára anyagi kérdés is: a portugál klasszis akár 25 százalékos fizetéscsökkentéssel nézhet szembe, ha nem jutnak be a BL csoportkörbe. Ronaldo heti 385 ezer fontot keres Manchesterben.

